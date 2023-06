„Goldene Note by Leona König 2023“: Glanzvolles Finale des Klassik-Nachwuchsförderpreises am 2. Juni in ORF 2

Neun junge Talente wollen Jury Rolando Villazón, Lisa Batiashvili und Davide Dato beeindrucken

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 2. Juni 2023, geht das große Finale des diesjährigen Klassik-Nachwuchsförderpreises „Goldene Note“ als glanzvolle TV-Show, moderiert von Initiatorin Leona König und Norbert Oberhauser, um 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne. Neun hochbegabte junge Künstlerinnen und Künstler, die aus einer landesweiten Audition hervorgegangen sind, rittern um den ersten Platz in ihrer Kategorie (Streichinstrumente, Blasinstrumente und erstmals Ballett und Zeitgenössischer Tanz). Zusätzlich wird auch heuer ein per Online-Voting vorab ermittelter Publikumspreis vergeben. Die sechs Mädchen und drei Burschen im Alter von zehn bis 18 Jahren kommen aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark sowie Bayern und Südtirol. Mit ihren Performances wollen sie die hochkarätige Jury beeindrucken, allen voran als Sprecher Startenor Rolando Villazón, weiters Violinistin Lisa Batiashvili und Davide Dato, erster Solotänzer des Wiener Staatsballetts.

Die Gesamtregie der „Goldene Note“-Gala hat Kurt Pongratz übernommen. Diese ist außerdem am Samstag, dem 3. Juni, um 21.55 Uhr in 3sat zu sehen bzw. ab 3. Juni auch auf Flimmit (flimmit.at) abrufbar.

Die neun Finalisten 2023 und ihre Wettbewerbsstücke

Kategorie Streichinstrumente:

Ana Maria Advahov (aus Wien, 10 Jahre, Violine):

Charles-Auguste De Bériot: Violinkonzert Nr. 9 op. 104, 3. Satz

Theresa Sayuri Brunner (aus Langenwang/Steiermark, 13 Jahre, Violoncello):

Max Bruch: „Kol Nidrei“, op. 47

Catalin Advahov (aus Wien, 17 Jahre, Violine):

Henryk Wieniawski: Polonaise de concert, op. 4

Kategorie Blasinstrumente:

Simon Pruckner (aus Altenburg/Niederösterreich, 13 Jahre, Trompete):

Georg Philipp Telemann: Sonata de Concert, TWV: 41: DA3, 3. Vivace

Johannes Doppler (aus Anif/Salzburg, 15 Jahre, Trompete):

Alexander Fjodorowitsch Goedicke: Konzertetüde op. 49

Magdalena Hafner (aus Andrian/Südtirol, 18 Jahre, Klarinette):

George Gershwin: „Three Preludes“, 1. Allegro ben ritmato e deciso

Kategorie „Ballett und Zeitgenössischer Tanz“:

Nicola Anna Gstöttner (aus Piding/Bayern, 13 Jahre, Zeitgenössischer Tanz):

Calum Scott: „You Are The Reason“

Noemi De Carvalho (aus Bad Reichenhall / Bayern, 16 Jahre, Zeitgenössischer Tanz):

Shigeru Umebayashi: „Sichelmond“ („Crescent“)

Lili Aigner (aus Linz, 17 Jahre, Ballett):

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Marsch aus „Der Nussknacker“

Die „Goldene Note“-Preise

Neben den Solo-Auftritten in der TV-Gala erwarten die jungen Künstlerinnen und Künstler attraktive Preise, darunter professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses mit arrivierten Musikerinnen und Musikern oder Studiensemester an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), weiters die Teilnahme an der Konzertreihe „Meet Alma“ der jungen Komponistin, Pianistin und Geigerin Alma Deutscher, die Teilnahme am Open-Air-Konzert „Götterklang trifft Donaugold“ auf der Donaubühne Tulln am 31. August mit Thomas Hampson, Lidia Baich und Andreas Schager, die Teilnahme an Projekten des IMF und von Leona König sowie an der ebenfalls von König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Künstler/innen ein Stück ihres Weges begleitet, außerdem die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein Konzert oder eine Aufnahme. Die Gewinner/innen der „Goldenen Note 2023“ werden im Finale mit einer Trophäe ausgezeichnet und treten gemeinsam mit Mitgliedern der Starjury auf.

