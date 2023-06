Rat auf Draht meets Flimmit

Österreichische Filme und Dokus, die Kinder und Jugendliche bewegen

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Flimmit-Charity-Punsch im Dezember 2022 zugunsten von „Rat auf Draht“ haben sich beide Partner erneut zusammengetan, um auf verschiedene Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von „Rat auf Draht“, hat aus dem umfangreichen Flimmit-Angebot erstmals eine Kollektion kuratiert. Eine Kollektion an Filmen, direkt aus dem Leben gegriffen, die den Alltag vieler Kinder, Jugendlicher und Familien widerspiegelt. Flimmit zeigt Themen auf, die dem Beratungsalltag von „Rat auf Draht“, Österreichs erster Anlaufstelle für Familien in Not, entstammen könnten. Im realen Leben ist Hilfe und Beratung nur einen Anruf (*147) oder Klick entfernt – unbürokratisch, anonym, niederschwellig und kostenlos.

Petra Höfer, Leiterin On-Demand-Dienste und „Rat auf Draht“-Beirätin:

„,Rat auf Draht‘ ist ein langjähriger verlässlicher Partner, wenn es um Anliegen von Kindern und Jugendlichen in herausfordernden Situationen geht. Welche Themen sind es, die die ‚junge Generation‘ bewegen und welche österreichischen Filme und Serien beschäftigen sich damit? Wir möchten mit der ,Rat auf Draht‘-Kollektion auf Flimmit einen besonderen Blick auch auf die wertvolle Arbeit dieser Institution werfen und auch ein bisschen besser verstehen, welche Themen es sind, die Kinder und Jugendliche beschäftigen.“

Nora Deinhammer, Geschäftsführerin „Rat auf Draht“:

„Es hat uns große Freude bereitet, aus dem umfangreichen Angebot von Flimmit Filme auszuwählen, die Situationen widerspiegeln, die uns auch in unserem Beratungsalltag täglich begegnen. Es sind viele Szenen dabei, die Menschen nachempfinden können oder sich selbst darin wiederfinden. Da es guttut, über schwierige Situationen in einem vertrauensvollen Umfeld zu reden, möchten wir Kinder, Jugendliche und Eltern dazu ermutigen, sich bei uns Rat und Unterstützung zu holen. Wir leisten bei allen herausfordernden Situationen des Lebens unbürokratisch Beistand, versuchen zu entlasten und Lösungen anzubieten. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass niederschwellige Beratungsangebote immer wichtiger werden.“

Die „Rat auf Draht“-Kollektion

Flimmit greift in der „Rat auf Draht“-Kollektion für Kinder und Jugendliche wichtige Themen auf. Ob Ausgrenzung wie im Film „Die Freischwimmerin“, ungeplante Schwangerschaften wie in „Bier und Calippo“ oder Jugendkriminalität wie in „Fuchs im Bau“. Die „Rat auf Draht“-Kollektion zeigt, dass man trotz schwieriger Umstände mit seinen Gedanken und Problemen nicht alleine ist.

Alle Filme und Dokus der Kollektion im Überblick:

Tintenfischalarm (2005), Doku; Regie: Elisabeth Scharang

Die verrückte Welt der Ute Bock (2010), Biografie u. a. mit Andreas Vitásek, Viktor Gernot; Regie: Houchang Allahyari

Atmen (2011), Drama u. a. mit Thomas Schubert, Georg Friedrich; Regie: Karl Markovics

Die Freischwimmerin (2014), Drama u. a. mit Emily Cox, Aaron Karl; Regie: Holger Barthel

Risse im Beton (2014), Drama u. a. Murathan Muslu, Alechan Tagaev; Regie: Umut Dağ

Und in der Mitte, da sind wir (2014), Doku; Regie: Sebastian Brameshuber

Die Migrantigen (2017), Komödie u. a. mit Faris Rahoma, Doris Schretzmayer; Regie: Arman T. Riahi

Bier und Calippo (2017), Komödie u. a. mit Maresi Riegner, Roland Düringer; Regie: Paul Ploberger

Die beste aller Welten (2017), Drama u. a. mit Verena Altenberger, Jeremy Miliker; Regie: Adrian Goiginger

Siebzehn (2017), Drama u. a. mit Elisabeth Wabitsch, Reinhard Nowak; Regie: Monja Art

L’Animale (2018), Drama u. a. mit Sophie Stockinger, Kathrin Resetarits; Regie: Katharina Mückstein

Nevrland (2019), Drama u. a. mit Simon Frühwirth, Josef Hader; Regie: Gregor Schmidinger

Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (2019), Drama u. a. mit Karl Markovics, Gerti Drassl; Regie: Rupert Henning

Fuchs im Bau (2020), Drama u. a. mit Aleksandar Petrovic, Maria Hofstätter; Regie: Arman T. Riahi

Freak City (2020), Komödie u. a. mit Luke Piplies, Dana Cermane; Regie: Andreas Kannengießer

Das Lernen (wieder) lernen (2022), Doku; Regie: Sophie Huber-Lachner

