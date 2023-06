Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar begrüßt Positionierung des EU-Parlaments zum Lieferkettengesetz

Wien (OTS) - 01.06.2023, Brüssel/Wien. Das Plenum des EU-Parlaments hat heute mit großer Mehrheit und nur geringen Abstrichen den im Justiz-Ausschuss ausgehandelten Kompromisstext zum europäischen Lieferkettengesetz beschlossen."Die heutige Abstimmung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Rechenschaftspflicht und Verantwortung in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten“, zeigt sich Sigrid Kickingereder von der Katholischen Jungschar und ihrer Dreikönigsaktion erfreut. "Der Text des Parlaments ist zwar nicht perfekt, er legt aber verbindliche Sorgfaltspflichten für Menschenrechte und Umweltschutz fest und sieht auch ernsthafte Sanktionen vor, wenn diese verletzt werden. Dies ist auch für fast 80 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen arbeitenden Kindern weltweit eine gute Nachricht“, so Kickingereder weiter.

„Wir sind froh, dass Vorstöße zu einer Last-Minute-Abschwächung der Richtlinie weitgehend erfolglos waren und hoffen in den nun anstehenden Trilog-Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen auf einige Verbesserungen in Bezug auf Zugang zum Recht, wenn Menschen – insbesondere Kinder – durch verantwortungsloses unternehmerisches Handeln zu Schaden gekommen sind“, so Kickingereder abschließend.

Die Initiative „Kinderarbeit stoppen” – bestehend aus der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, FAIRTRADE Österreich, Jugend Eine Welt, Kindernothilfe Österreich, weltumspannend arbeiten (ÖGB) und Butterfly Rebels – fordert von den verantwortlichen Politiker*innen ein Lieferkettengesetz, das wirkungsvoll gegen Kinderarbeit vorgeht. Den wichtigsten Eckpunkten aus kinderrechtlicher Sicht haben sich in Form einer Petition “Kinderarbeit stoppen: Lieferkettengesetz jetzt!” bereits mehr als 1300 Unterstützer*innen angeschlossen. Sie kann im Laufe des Gesetzgebungsprozesses unter www.kinderarbeitstoppen.at/gerechtigkeit-fordern unterstützt werden.

