NEOS zu Inflation: Wann wacht die Regierung endlich auf?

Loacker: „Die Menschen in Österreich leiden unter einer weit höheren Teuerung als der Rest Europas – und die Regierung nennt das ,erfreulich‘.“

Wien (OTS) - „Die Inflation ist in Österreich immer noch weit höher als im EU-Schnitt, die Wirtschaft stagniert, die Arbeitslosenzahlen steigen – was, bitte schön, soll daran erfreulich sein?“, entgegnet NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker auf die heutigen Aussagen des Finanzministers. „Und wann gedenken ÖVP und Grüne, endlich etwas dagegen zu unternehmen? Schließlich waren sie es, die mit ihrer Gießkannenpolitik die Preise in den vergangenen Monaten künstlich angeheizt haben.“

Jetzt müssten die Regierenden einerseits selbst auf die Teuerungsbremse steigen und die Preise dort senken, wo Bund und Länder es selbst in der Hand haben, so Loacker – „bei den Energieversorgern, aber beispielsweise auch bei Gebühren. Andererseits muss die Regierung umgehend Anreize für Vollzeitarbeit und gegen die Personalnot setzen – durch einen Vollzeitbonus, einen höheren Freibetrag für Überstunden und natürlich durch Lohn- und Einkommenssteuersenkungen, damit am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto bleibt. ÖVP und Grüne dürfen nicht länger nur hoffen und zuwarten und sich schon jetzt in den Sommerurlaub verabschieden. Im Herbst warten wegen der anhaltend hohen Inflation schwere Lohnverhandlungen – die Regierung muss durch eine Senkung der Lohnnebenkosten dafür sorgen, dass Druck aus den Verhandlungen genommen wird. Und zwar rasch.“

