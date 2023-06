Fleischlose Neuheiten von iglo: Nuggets in Dinosaurier-Form und cremige Ideenküche

Fleischlose Küche ist alles andere als langweilig: Die aktuellen Neuheiten von iglo: Dino Nuggets und die neue cremige Ideenküche eröffnen neue Geschmackswelten.

Wien (OTS) - Weniger Fleisch zu essen, ist kein Nischenthema, wie die aktuelle iglo-Trendstudie* unter 1.000 Befragten zeigt: Knapp 4 von 10 geben an, im Vergleich zu vor 3 Jahren weniger Fleisch zu essen. Für alle, die das bereits tun oder die es vorhaben, bringt iglo mit den aktuellen Neuheiten spannende Optionen in die Tiefkühltruhe – und damit auf den Esstisch. Und weniger Fleisch zu essen ist bekanntlich nicht nur für uns Menschen gut, sondern auch für das Klima spielt es eine wesentliche Rolle, was auf den Tisch kommt.

iglo Green Cuisine vegane Dino Nugget

Mit Green Cuisine ist iglo Marktführer für Fleischalternativen in der Tiefkühlung. Ob Gemüsestangerl, vegane Burger Laibchen, Bratwürstel, Fischstäbchen oder Schnitzerl, vegetarische Nuggets oder Falafel Bällchen, das iglo Green Cuisine-Sortiment bietet viele Möglichkeiten, Fleisch am Teller zu ersetzen. Der neueste Zugang im Sortiment macht nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch auf sich aufmerksam: Die veganen Nuggets in Form von Dinosauriern sind knusprig paniert, einfach zuzubereiten – auch im Backrohr – und punkten mit Nutri-Score A.

Cremige iglo-Ideenküche mit Perl-Couscous, Kürbis und Linse

Wer es lieber cremig mag, wird den Neuzugang im Sortiment der iglo Ideenküche schätzen. Das neue Gericht hat eine cremige Textur und vereint die Trendzutaten Perl-Couscous, Kürbis, Linsen, Paprika und Grünkohl in einer ausgewogenen Rezeptur. Die Ideenküche Perl-Couscous, Kürbis und Linsen ist zudem vegan und damit für alle Ernährungsformen geeignet – ob als Hauptmahlzeit oder als Beilage.

Die Produkte sind ab sofort im im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich (UVP Ideenküche: 3,99 EUR / UVP vegane Dino Nuggets: 4,49 EUR). Jegliche empfohlenen Endverbraucherpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die Preisgestaltung liegt im Verantwortungsbereich des Handels.

Quellen:

*Für die iglo-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im März 2023 für iglo Österreich 1.015 Österreicher/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.

