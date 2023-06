Generali setzt mit Innovation und Nachhaltigkeit Wachstumskurs fort

Prämienwachstum in allen Sparten und deutlich gestiegenes Ergebnis. Treiberin von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation

Wien (OTS) - Die Generali Österreich, eine der führenden Versicherungsgruppen des Landes, hat sich 2022 weiter erfolgreich entwickelt. Trotz eines volatilen Umfelds verzeichnete sie ein Prämienwachstum von 4,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Die Unternehmensgruppe wuchs profitabel und steigerte das Net Result. Die Generali Österreich unterstreicht damit ihre Rolle als verlässliche Partnerin für ihre Stakeholder. Als Teil der im Vorjahr neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH) nimmt sie eine bedeutende Stellung innerhalb der internationalen Generali Group ein und trägt wesentlich zum Erfolg bei.

Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich, erklärt: „Die starke finanzielle Performance im Geschäftsjahr 2022 bestätigt unseren Weg und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Rund zwei Millionen Kund_innen vertrauen auf die Stärke und Solidität der Generali. Als Lifetime Partner begleiten wir sie auch in einem schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld. Wir schaffen nachhaltig Werte und nutzen die Chancen für ein Marktwachstum, indem wir Automatisierung und kundenorientierte Innovationen weiter vorantreiben.“

Profitables Wachstum und sehr gute Combined Ratio

Im Jahr 2022 erzielte die Generali in Österreich ein deutlich gestiegenes Ergebnis: Das Net Result erhöhte sich auf 205 Millionen Euro nach 176 Millionen EUR im Vorjahr. Dies wurde durch die konsequente strategische Ausrichtung auf profitables Wachstum, Kund_innen im Mittelpunkt sowie auf innovative Lösungen erreicht. Die ausgezeichnete Combined Ratio von weiterhin knapp unter 90 Prozent bestätigt die hervorragende Portfolioqualität im Bereich Schaden/Unfall.

Prämienplus in allen Sparten

In der Schaden-/Unfall-Versicherung, der bedeutendsten Sparte mit mehr als der Hälfte des Gesamtprämienvolumens, verzeichnete die Unternehmensgruppe eine Steigerung der Prämieneinnahmen um 5,9 Prozent auf 1.657 Millionen Euro. Die Prämien in der Lebensversicherung erhöhten sich um 2,0 Prozent auf 867 Millionen Euro. In der Krankenversicherung stiegen die Prämien um 2,7 Prozent auf 353 Millionen Euro.

Über alle Sparten erzielte die Generali Österreich eine Prämiensteigerung von 4,3 Prozent auf 2.877 Millionen Euro und liegt damit über dem Markt. Die Generali Versicherung wuchs gesamthaft um 4,0 Prozent auf 2.663 Millionen Euro und die BAWAG Versicherung verzeichnete ein noch stärkeres Prämienplus von 8,0 Prozent mit Prämieneinnahmen in Höhe von 214 Millionen Euro.

Ausblick: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovationen

Für das laufende Geschäftsjahr hält CEO Gregor Pilgram an der erfolgreichen Ausrichtung fest: „Wir konzentrieren uns weiterhin auf ein profitables Wachstum sowie die gezielte Steuerung der technischen Ergebnisse und denken die digitale Transformation in allen Bereichen mit. Zugleich leben wir Nachhaltigkeit in unseren Aktivitäten und setzen deutliche Akzente, um auch unsere Kund_innen als Partner_innen für nachhaltige Ziele zu gewinnen.“

Die Generali ist bei der Digitalisierung und beim technischen Know-how eine Vorreiterin am Versicherungsmarkt. Mit einer flächendeckenden lokalen Präsenz und ausgefeilten digitalen Tools gelingt es, die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. „Künstliche Intelligenz und Machine Learning vereinfachen Prozesse und sorgen schneller für State-of-the-Art-Versicherungslösungen, die den Bedürfnissen unserer Kund_innen und Vertriebspartner_innen entsprechen – immer mit dem Ziel vor Augen, die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu steigern“, so Pilgram. Die Mischung aus physischer und digitaler Kundennähe bleibt das Erfolgskonzept für die Zukunft.

Das Angebot an umweltfreundlichen und sozialen Produkten wird über alle Sparten laufend ausgebaut. Kfz-Kund_innen, die über einen Pkw mit geringem CO2-Ausstoß oder einen Elektromotor verfügen, erhalten einen Rabatt von bis zu 20 Prozent auf die Kfz-Haftpflichtprämie. Die Generali Mobility App – die mit 10.000 Nutzer_innen ihr einjähriges erfolgreiches Bestehen feiert – zeigt den Anwender_innen, wie sie ihr Mobilitätsverhalten im Blick behalten und in Richtung Sicherheit und Nachhaltigkeit optimieren können. Haushalt- und Eigenheimkund_innen profitieren von der Green Assistance, die bei Fragen zum Thema Energie sparen, Recycling und Fördermöglichkeiten unterstützt. Das Angebot für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen wurde erweitert und im Lebensbereich können Kund_innen aus einer breiten Palette an nachhaltigen Fonds wählen.

Mit SME EnterPRIZE wird heimischen KMU die Bedeutsamkeit von nachhaltigen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen sowie Digitalisierungsinitiativen für eine erfolgreiche Zukunft nähergebracht. 2023 gab es eine Rekordanzahl an Einreichungen – ein großer Erfolg für die Wirtschaft und die Generali.

Private Vorsorge für Wohlstand im Alter

Laut Generali Zukunftsstudie ist die eigene Gesundheit der wichtigste Faktor für eine zufriedene Zukunft. Dennoch denken viele Menschen beim Thema Vorsorgen in erster Linie an ihr Hab und Gut und nicht an die eigene Person. Pilgram: „Das Ziel vieler Österreicher_innen ist es, den Lebensstandard, den man sich im aktiven Arbeitsleben aufgebaut hat, zu sichern. Es muss jedem klar sein, dass das nur durch das Zusammenwirken der drei Säulen staatliche, betriebliche und private Vorsorge gelingen kann.“ Pilgram geht davon aus, dass die private Alters- und Gesundheitsvorsorge in Zukunft deutlich an Attraktivität gewinnen wird. Zur Absicherung der eigenen Arbeitskraft bietet die Generali ab Juni 2023 eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung an.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit 19,4 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und rund 13 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

