TERMINAVISO 5. Juni Pressegespräch: 1 Jahr vor den EUROPAWAHLEN 2024: Weichenstellung für die Zukunft

Medienöffentliche Diskussion mit führenden EU-Politikern am 5. Juni, 9.00 Uhr im Haus der Europäischen Union

Wien (OTS) - In einem Jahr, am 9. Juni 2024, findet in Österreich die siebte Direktwahl zum Europäischen Parlament statt. Das Umfeld ist herausfordernd: Europa befindet sich im Wandel. Drängende Probleme wie der Krieg in der Ukraine, Energiesicherheit, Teuerung und die Klimakrise fordern unsere volle Aufmerksamkeit. Welche Rolle kann das Europäische Parlament in Krisenzeiten spielen?

Zu diesen Fragen werden am Montag, 5. Juni 2023, 9.00 Uhr im Haus der Europäischen Union (Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) folgende Personen Stellung nehmen:



Alexander Bernhuber |Mitglied des Europäischen Parlaments | ÖVP

|Mitglied des Europäischen Parlaments | ÖVP Andreas Schieder | Mitglied des Europäischen Parlaments | SPÖ

| Mitglied des Europäischen Parlaments | SPÖ Thomas Waitz | Mitglied des Europäischen Parlaments | Die Grünen

| Mitglied des Europäischen Parlaments | Die Grünen Vertreter:in der FPÖ (angefragt)

(angefragt) Nikolaus Scherak |Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat | NEOS

Die Veranstaltung wird von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) in Kooperation mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich organisiert. Anmeldung bitte unter europaclub @ oegfe.at.

