Rekordsteigerung für MeinBezirk.at bei den aktuellen Quartalszahlen in der ÖWA

40,2 % Online-Monats-Reichweite in Q1 2023*: mit regionalem Content zum Erfolg auf allen Ebenen

Wien (OTS) - Nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen der ÖWA: „ 40,2% Online-Monats-Reichweite* ist eine sensationelle Steigerung für unser Portal MeinBezirk.at im Vergleich zu noch 27,9 % in Q1 2022**. Wir merken, dass sich die Nähe zu den Menschen in der Region auszahlt. Regionale News boomen immer mehr, das ,normale´ Leben nach der schwierigen Corona-Zeit nimmt seinen gewohnten Lauf, die Menschen sind zurück im Leben. Wir, als RegionalMedien, haben unsere Userinnen und User in allen Phasen begleitet und in den Regionen berichtet. Wir werden dies auch weiterhin als verlässlicher Partner tun und schätzen das Vertrauen unserer 2,843 Mio. monatlichen Nutzerinnen und Nutzer* sehr ”, so RegionalMedien Austria-Vorstand Georg Doppelhofer.

Mit ihrem einzigartigen crossmedialen Angebot schaffen es die RegionalMedien Austria digital sowie auch mit ihren Printmedien ganz vorne dabei zu sei.

Zielgruppennah und einzigartig in der Region.

Mit insgesamt 81 lokalen Redaktionen treten die RegionalMedien Austria mit ihren Medien österreichweit auf. „ Uns ist es wichtig, dass unsere redaktionelle Arbeit direkt im Umfeld unserer Userinnen und User passiert. So sind wir dran am Geschehen: Durch essentielle Kenntnisse unserer Redakteurinnen und Redakteure über Zusammenhänge und Prozesse sowie eine profunde Vernetzung vor Ort, können wir noch schneller relevanten und informativen Content liefern ”, erklärt Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der RegionalMedien Austria.



Mit MeinBezirk.at bringen die RegionalMedien Austria nicht nur die neuesten Nachrichten aus den Regionen, sie berichten auch über Veranstaltungen und Wissenswertes aus dem Bezirk. Als Regionaut, Leserreporterin und -reporter, bekommen auch Userinnen und User die Möglichkeit, mit Bildern und Beiträge einen regionalen Mehrwert zu schaffen.





*Quelle: ÖWA Quartal 2023-I: MeinBezirk.at: 40,2 % Unique User Netto-Reichweite in % und 2.843.000 Unique User in Projektion für einen durchschnittlichen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich. **Quelle: ÖWA Quartal 2022-I: MeinBezirk.at: 27,9 % Unique User Netto-Reichweite für einen durchschnittlichen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich.

Die angeführten Mediadaten unterliegen jeweils einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

