HPI sucht IT-Nachwuchs: Jetzt für den Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" am HPI bewerben (FOTO)

Potsdam (ots) - Am 9. Juni können sich interessierte Schülerinnen und Schüler über das Bachelorstudienangebot des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) informieren. Der Informationstag findet hybrid statt: vor Ort auf dem Campus Griebnitzsee und digital.

Im Rahmen des Hochschulinformationstages der Universität Potsdam lädt das Hasso-Plattner-Institut am Freitag zu einem informativen Programm zu seinem praxisnahen Bachelor of Science "IT-Systems Engineering" ein. Studieninteressierte erfahren alles Wichtige zum Studium, können an einer Campusführung teilnehmen und bei den Student-Story-Vorträgen mit HPI-Studierenden ins Gespräch kommen.

Der Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" mit exzellenten Karriereaussichten vereint klassische Informatik mit ingenieurswissenschaftlicher Methodik. Er richtet sich an alle Studieninteressierten, die mit IT-Lösungen die digitale Welt von morgen aktiv gestalten wollen. Die Bewerbung für das kommende Wintersemester ist ab sofort und bis zum 15. Juli möglich.

Die Programmpunkte zum hybriden Bachelorinformationstag:

10.15 Uhr: Vorstellung des Studiengangs "IT-Systems Engineering" an der Digital Engineering Fakultät des HPI und der Uni Potsdam

Universität Potsdam Campus Griebnitzsee Haus 6

Online: Teilnahme via Zoom möglich

11.15 Uhr: Infostand im Mensagebäude (Stand 4)

Universität Potsdam Campus Griebnitzsee Haus 6 Foyer

12.30 Uhr: Campusführung am HPI

Treffpunkt: Hasso-Plattner-Institut, Campus II, Haus L

13.45 Uhr: Student Stories - HPI-Studierende teilen ihre Erfahrungen

Hasso-Plattner-Institut, Campus I, Hörsaalgebäude Hörsaal 1

Online: Teilnahme via Zoom möglich

ab 14.45 Uhr: Fill your Goodie-Bag mit Infos

Hasso-Plattner-Institut, Campus I, Foyer des Hörsaalgebäudes

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 800 Studierenden genutzt wird. In den fünf Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering", "Cybersecurity" und "Software Systems Engineering" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

Rückfragen & Kontakt:

presse @ hpi.de

Leon Stebe, Tel. 0331 5509-471, leon.stebe @ hpi.de und

und Sina Jurkowlaniec, Tel. 0331 5509-175, sina.jurkowlaniec @ hpi.de