Start von „Mr. Musical präsentiert“ mit Alfons Haider am 3. Juni

Wien (OTS) - Österreichs „Mr. Musical“ Alfons Haider widmet sich in der neuen Reihe „Mr. Musical präsentiert“ ab Samstag, dem 3. Juni 2023, um 22.45 Uhr in ORF 2 den erfolgreichsten und beliebtesten Musicals des In- und Auslands. Jede Ausgabe dieser bunten und unterhaltsamen Reise durch die Welt des beliebten Genres steht unter einem anderen Motto und präsentiert Hits der Musicalgeschichte. Der Entertainer trifft in seiner neuen Mottoshow jeweils samstags die Stars, die Kreativen im Hintergrund und prominente Fans. Einspielfilme liefern spannende und unterhaltsame Zusatzinfos, Show-Auftritte bringen das Musicalfieber in Österreichs Wohnzimmer. Dabei tritt der Entertainer auch selbst auf und präsentiert passend zum jeweiligen Motto seinen Lieblingstitel. In der Auftaktfolge am 3. Juni werden „Die größten Musical-Hits“ präsentiert, am 22. Juli stehen „Die erfolgreichsten Musicals“ auf dem Programm, am 16. September dreht sich alles um „Musicals ‚Made in Austria‘“ und am 18. November liegt der Fokus auf „Musicals über Legenden“.

Folge 1: Die größten Musical-Hits (Samstag, 3. Juni 2023, 22.45 Uhr, ORF 2)

In der Auftaktfolge stellt der Entertainer „Die größten Musical-Hits“ vor. Alfons Haider selbst präsentiert „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ aus dem Musical „Cabaret“, Musical-Star und Publikumsliebling Uwe Kröger singt „I Am What I Am“ aus „La Cage Aux Folles“ und Sänger Vincent Bueno „Aquarius“ und „Let The Sunshine In“ aus „Hair“. Studentinnen und Studenten der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bieten eine Performance aus dem Musical „Footloose“. Weitere Gäste sind die Schauspielerinnen Mercedes Echerer und Sigrid Hauser, Musical-Intendatin Marika Lichter und Musicaldarsteller Andreas Lichtenberger. Sie alle erzählen unterhaltsame Geschichten und Andekdoten rund um die Musicals „Stayin’ Alive“, „Flashdance – What A Feeling“, „Monty Python’s Spamalot – Finde den Gral!“, „Der Zauberer von Oz“, „Carousel“, „Evita“ und „Mamma Mia!“. Fußballtrainer Frenkie Schinkels, der eine der größten Fußballhymnen der Welt, die einem Musical entsprungen ist, vorstellt, komplettiert die Gästeliste der ersten Folge von „Mr. Musical präsentiert“.

Folge 2: Die erfolgreichsten Musicals (Samstag, 22. Juli 2023, 22.00 Uhr, ORF 2)

Österreichs „Mr. Musical“ Alfons Haider widmet sich in der zweiten Ausgabe von „Mr. Musical präsentiert“ den erfolgreichsten Musicals. Nachdem der Entertainer mit dem Klassiker „Mackie Messer“ aus der „Dreigroschenoper“ die Sendung eröffnet, begrüßt er Musical-Legende Angelika Milster, die das wohl bekannteste Lied aus dem Musical „Cats“, „Memory“, präsentiert. Musical-Star Mark Seibert bringt mit „Bring Him Home“ aus „Les Misérables“ und Musicaldarstellerin Caroline Vasicek mit „I Don’t Know How To Love Him“ aus „Jesus Christ Superstar“ Musicalfieber in Österreichs Wohnzimmer. Zu Gast in dieser bunten und unterhaltsamen Reise durch die Welt des Musicals sind weiters Musical-Star und Publikumsliebling Uwe Kröger, die Sängerinnen Stella Jones und Lisa Habermann, Regisseur Werner Sobotka, Autor Michael Schottenberg, Schauspieler Gernot Kranner und seine Tochter Olivia, Veranstalter Herbert Fechter und die junge Künstlerin Hannah Schranz. Passend zum Sendungsmotto ergänzen Beiträge aus den Musicals „Starlight Express“, „Der König der Löwen“, „West Side Story“, „Das Phantom der Oper“, „Chicago“, „My Fair Lady“, „Hamilton“ und „Hair“ die Liste der erfolgreichsten Musicals.

Folge 3: Musicals „Made in Austria“ (Samstag, 16. September 2023, 22.00 Uhr, ORF 2)

In dieser Ausgabe können die vorgestellten Musicals alle von sich behaupten: „I am from Austria!“. Mit diesem vom Publikum gesungenen Hit wird die dritte Folge von „Mr. Musical präsentiert“ eröffnet. Passend zum Thema der Sendung singt Pia Douwes „Ich gehör nur mir“ und gemeinsam mit Uwe Kröger „Wenn ich tanzen will“ aus „Elisabeth“, Musical-Star Lukas Permann gibt gemeinsam mit Kindern vom Salzburger Landestheater „Edelweiss“ aus „The Sound of Music“ zum Besten und Musicaldarstellerin und Sängerin Carin Filipčić präsentiert den Titel „I am from Austria“. Außerdem zu Gast auf dieser Tour durch die Geschichte des österreichischen Musicals: Amelie Sophie Habsburg (Urururur-Enkelin von Kaiserin Elisabeth), Komponist Sylvester Levay, Komponist und Dirigent Christian Kolonovits, die Musical-Stars Mark Seibert und Drew Sarich sowie Theaterdirektor Peter Hofbauer, die Interessantes und Unterhaltsames aus der Welt des Musicals zu berichten wissen. Abgerundet wird diese Ausgabe mit Beiträgen aus unter anderem den Musicals „Rebecca“, „Schikaneder“, „Vivaldi“, „Falco“, „Rudolf“ und „Tanz der Vampire“.

Folge 4: Musicals über Legenden (Samstag, 18. November 2023, 22.00 Uhr, ORF 2)

Von Udo Jürgens, ABBA, Whitney Houston, Queen, Rainhard Fendrich und Falco über Wolfgang Amadeus Mozart und Tina Turner bis hin zu den Bee Gees – in dieser Folge von „Mr. Musical präsentiert“ widmet sich Alfons Haider „Musicals über Legenden“. Der Gastgeber und Entertainer startet gemeinsam mit Musicaldarsteller Andreas Lichtenberger und einem Udo-Jürgens-Medley mit Songs aus dem Musical „Ich war noch niemals in New York“ themengerecht in die vierte Ausgabe. Weitere musikalische Gustostückerl gibt es mit Musical-Star Marjan Shakis Darbietung von „Somebody to love“ aus „We Will Rock You“ und Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes’ Interpretation von „Gold von den Sternen“ aus „Mozart!“. Auch das Publikum wird aktiv und zeigt mit den weltberühmten Moves aus „Saturday Night Fever“ sein tänzerisches Können. Zudem sind Regisseur und Produzent Rudi Dolezal, Gitarrist, Komponist und Produzent Peter Vieweger sowie Sängerin Monika Ballwein zu Gast bei Alfons Haider, um Anekdoten rund um die Welt des Musicals zu teilen. Beiträge aus „Ich war noch niemals in New York“, „Mamma Mia!“, „The Bodyguard“, „I Am From Austria“, „Falco“, „Tina“ und „Saturday Night Fever“ ergänzen die Performances und Talks in der vierten Ausgabe.

