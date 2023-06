Kinderrechte stärken: Die Wiener Stadthalle unterstützt UNICEF

Matthäus Zelenka überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 6.199,00 Euro an UNICEF Österreich

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten stehen die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice für kulturelle Erlebnisse für die ganze Familie. Bereits zum dritten Mal unterstützt Österreichs wichtigstes Veranstaltungszentrum die Mission von UNICEF und spendet einen Teil der Holiday on Ice-Ticketerlöse dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

„Viel zu oft wird vergessen, dass alle Kinder Rechte haben – und zwar viele. Zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht auf Freizeit, Spiel sowie kulturelle und kreative Aktivitäten. Mit unserer Spende an UNICEF Österreich leisten wir einen Beitrag zur Stärkung der Kinderrechte, die Voraussetzung für die gesunde Entwicklung von Kindern“, so Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Bei der Übergabe in der Wiener Stadthalle konnte ein Scheck in der Höhe von 6.199,00 Euro überreicht werden.

„Nur dank starker und vertrauensvoller Partnerschaften, wie mit der Wiener Stadthalle, können wir als UNICEF in Dauerkrisenregionen an der Seite der Kinder bleiben, im Falle von Katastrophen innerhalb weniger Stunden vor Ort helfen und uns generell weltweit für das Wohl und die Rechte der Kinder einsetzen,“ so Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich.

Die Wiener Stadthalle unterstützt UNICEF auch 2024

Die Zusammenarbeit mit UNICEF Österreich wird fortgesetzt: Mit dem Ticketkauf für die beiden Sonntagvormittag-Vorstellungen der Holiday on Ice-Jubiläumsshow A NEW DAY unterstützen die Besucher:innen das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Bei diesen beiden sehr beliebten Veranstaltungsterminen bietet UNICEF Österreich Kindern eine Spielestation und eine Mal-Ecke mit Kinderschminken. Zum Thema Kinderrechte gibt es als Geschenk eine „Kinderrechtsfibel“ zum Mitnehmen und Nachlesen.

Jubiläumsshow A NEW DAY

Mit A NEW DAY feiert Holiday on Ice von 17.01. bis 28.01.2024 in der Wiener Stadthalle 80-jähriges Jubiläum. Was Starregisseur Francisco Negrin und sein Kreativteam diesmal auf die große Eisbühne zaubern, setzt ganz neue Maßstäbe, denn A NEW DAY ist die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Show. Die spannende Inszenierung verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer dramatischen und zugleich liebevollen Geschichte. Gemeinsam mit atemberaubender Akrobatik und weltbekannten Songs ergibt A NEW DAY ein grandioses Gesamtkunstwerk. In der Jubiläumsshow trifft Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, den jungen Adam, der ihr die Schönheit unserer bunten Welt näherbringt. Zögerlich fasst sie Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem geheimnisvolle Mächte sie immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt – und das Publikum ist live dabei!

Foto Scheckübergabe:

Am Bild (v. li n. re): Wiener Stadthalle-Geschäftsführer Matthäus Zelenka mit UNICEF Österreich-Geschäftsführer Christoph Jünger © Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

Download: Holiday on Ice Presseportal - Wiener Stadthalle

Holiday on Ice A NEW DAY von 17.01. bis 28.01.2024 in der Wiener Stadthalle. Tickets ab 29 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com und unter 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Holiday on Ice Presseportal - Wiener Stadthalle

