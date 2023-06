Favoriten: „The Story Of Elvis“ im Waldmüller-Zentrum

Konzert mit „Chris Kaye“ am 3. Juni, Reservierung: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Auf Einladung des Kultur-Vereins „Kultur 10“ tritt der Vokalist und Entertainer „Chris Kaye“ am Samstag, 3. Juni, ab 18.00 Uhr, im Waldmüller-Zentrum (10., Hasengasse 38) auf. Der mehrfach ausgezeichnete Imitator von Elvis Presley (1935 – 1977) präsentiert an dem Abend die mitreißende Show „The Story Of Elvis“. Im Rahmen einer unterhaltsamen Hommage an den „King Of Rock’n Roll“ interpretiert „Chris Kaye“ schwungvolle Lieder und gefühlsbetonte Stücke. Abgerundet wird das Programm durch Erzählungen über die Karriere des legendären US-Sängers sowie mit Anekdoten aus dem Show-Geschäft. Eintrittskarten: 12 Euro („Musikbeitrag“). Weitere Informationen zu diesem Konzert und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“). Roswitha Jarolim fungiert als ehrenamtliche Organisationschefin und ist auch per E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Elvis Presley (Sony Music Germany):

www.elvis.de

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

