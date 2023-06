Presseeinladung: 1. Europäischen Kongress Soziale Inklusion in Wien mit Bundesminister Johannes Rauch

Veranstalter ist Kongregation des Hospitalordens Johannes von Gott und der Hospitalschwestern vom Heiligen Herzen Jesu.

Wien (OTS) - In einer zunehmend vielfältigen und global vernetzten Welt ist die Soziale Inklusion ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Um diese Herausforderungen anzugehen und Lösungen zu finden, veranstaltet die Kongregation des Hospitalordens vom heiligen Johannes von Gott und der Hospitalschwestern vom Heiligen Herzen Jesu einen wegweisenden Kongress über Soziale Inklusion, der am 16. Juni 2023 in Wien stattfinden wird.

Als Keynote Speaker wird Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erwartet. Daneben bringt der Kongress führende Experten, Fachleute, Wissenschaftler, Entscheidungsträger und Aktivisten aus verschiedenen Bereichen zusammen, um sich intensiv mit dem Thema soziale Inklusion auseinanderzusetzen. Der Austausch von Wissen, Erfahrungen und bewährten Praktiken wird dabei im Mittelpunkt stehen.

Datum: 16. Juni 2023

Zeit: 09 - 17 Uh

Ort: Raiffeisenforum Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Der Kongress wird eine breite Palette von Themen behandeln, darunter:

Innovation und Inklusion

Stigma und Selbststigma

Kunst und Theater als Vehikel der Inklusion

Selbstbestimmung und Inklusion

Wir freuen uns, renommierte Redner und Experten bei diesem Kongress begrüßen zu dürfen. Sie werden ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen teilen, um innovative Ansätze und bewährte Praktiken im Bereich der sozialen Inklusion zu diskutieren.

Der Kongress bietet außerdem eine Plattform für den Austausch von Ideen und Networking, um Synergien zu schaffen und gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu arbeiten. Durch interaktive Diskussionen, Workshops und Präsentationen werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Perspektiven einzubringen und voneinander zu lernen.

Wir laden alle interessierten Medienvertreter herzlich ein, am Kongress teilzunehmen. Gemeinsam können wir den Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft ebnen und eine nachhaltige Veränderung bewirken.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Wir ersuchen um Anmeldung bei Patrick Schlager T +43 01 211 21 1067 oder congress @ bbwien.at

Über den Kongress:

Der Kongress zur Sozialen Inklusion ist eine Initiative der Arbeitsgruppe für soziale Inklusion des Hospitalordens des hl. Johannes von Gott und der Hospitalschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu. Die Arbeitsgruppe für soziale Inklusion untersteht der Europa-Kommission unter dem Vorsitz von Frater Joaquim Erra, Generalrat des Hospitalordens. Ihre Aufgabe ist es, den Austausch von Wissen und Initiativen zu fördern und eine gemeinsame Planung der europäischen Provinzen im Bereich der sozialen Inklusion zu realisieren. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je einem Vertreter/einer Vertreterin der europäischen Provinzen der Barmherzigen Brüder (Polen, Bayern, Österreich, Frankreich, Lombardei-Venetien, Rom, Spanien, Portugal, Westeuropa) und zwei Vertretern der Hospitalschwestern zusammen. http://congress-inclusion.eu/

