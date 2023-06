WB-Stellenmonitor bei über 215.000 offene Stellen im Mai

Wien (OTS) - "Trotz abzeichnender Eintrübung der wirtschaftlichen Lage und einem leichten Anstieg bei den arbeitslosen Personen bleiben die offenen Stellen in Österreich auf einem besorgniserregend hohen Niveau. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt weiterhin ungebrochen. Der WB-Stellenmonitor verzeichnet im Mai 215.724 ausgeschriebene Stellen in Österreich. Der Arbeitskräftemangel ist eine enorme Belastung für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich. Dabei ist die Situation für heimische Betriebe ohnehin schon besorgniserregend genug. Teuerung und vom Grünen Koalitionspartner blockierte Energiehilfen machen besonders dem Rückgrat unserer Wirtschaft, den KMU’s zu schaffen. Der Arbeitskräftemangel tut sein Übriges“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Die heimische Wirtschaft braucht jetzt Planungssicherheit. Es braucht langfristige Maßnahmen, um Arbeit wieder attraktiver zu gestalten. Eine Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und ein Anreizmodell für ältere Arbeitnehmer, um länger im Erwerbsleben zu bleiben, sind wichtige Maßnahmen für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Ich appelliere daher an alle Entscheidungsträger, rasch Lösungen umzusetzen, damit Leistung wieder Wertschätzung findet“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick:

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 34.082

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 23.423

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 302

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.670

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.738

Handel, Logistik, Verkehr: 41.015

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.988

Maschinenbau, Kfz, Metall: 17.470

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.460

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10.552

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 16.443

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 210

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 26.399

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.477

Nicht konkreter zuordenbar: 15.681

Der Stellenmonitor ist ein Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

