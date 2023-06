DELTA Gruppe stärkt Dienstleistungsfokus im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit

Kurt Strasser erweitert internationales Team

Wien/Wels/Salzburg (OTS) - Die DELTA Gruppe ist einer der größten Gesamtdienstleister im Hochbau in Österreich und ist mit über 350 Mitarbeiter:innen an mehreren Standorten in 4 Ländern - der Slowakei, Tschechien und der Ukraine vertreten. Mehrere strategische Kooperationen bzw. Zusammenschlüsse in den letzten Monaten sollen die internationale Expansion intensivieren, und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Nun soll vor allem der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ausgebaut und systematisiert werden.

Die stark auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit ausgerichtete Mission von DELTA ergänzt sich optimal mit den Zielen und Ausrichtungen von Staaten und Entwicklungsorganisationen, die der Entwicklung von Hochbau-, Infrastruktur- und Energieprojekte weltweit Rechnung tragen müssen. Als Gesamtdienstleister im Bau hat DELTA bereits etliche Aufträge in diesem Segment erfolgreich umgesetzt. In Zusammenarbeit mit GIZ, UNICEF, UNOPS, EBRD, und der Weltbank wurden verschiedenste Vorhaben geplant, realisiert und umfangreich beraten. Hierzu zählen u.a. der Neu- wie auch Umbau von sozialen Infrastrukturprojekten (wie z.B. Krankenhäusern, Kindergärten, Wohnbaukomplexen, Wasserversorgung), Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels (z.B. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden) oder die Bewertung von Kriegsschäden an Objekten in der Ukraine.

Um diesen Bereich personell zu verstärken, erweitert Kurt Strasser seit Anfang Mai das internationale Team der DELTA Gruppe. Kurt Strasser war zuvor 18 Jahre bei der deutschen Staatsbank KfW tätig, welche, im Auftrag der deutschen Bundesregierung oder der Europäischen Kommission, weltweit Entwicklungshilfeprojekte finanziert. In dieser Zeit sammelte Kurt Strasser beträchtliches Know-how und Erfahrungen innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit in den gleichen Regionen, in denen auch die DELTA Gruppe tätig ist. Auf dieser Basis kann der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verschiedener Länder mit den Dienstleistungen der DELTA Gruppe bestmöglich weiter ausgebaut werden.

„DELTA agiert bereits seit vielen Jahren als Brückenbauer zwischen Welten. Als Unternehmensgruppe mit starker internationaler Ausrichtung und langjähriger Tätigkeit in der Ukraine sowie einem breiten Fokus auf soziale Infrastruktur; Klimawandel, Nachhaltigkeit, wollen wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Kurt Strasser ist eine großartige Bereicherung für dieses gemeinsame Ziel, das er entsprechend vorantreiben wird, auch über die bestehenden Länderschwerpunkte hinaus.“ , so Wolfgang Gomernik, Geschäftsführer DELTA, Leitung Business Development.

