2. Juni - Welttag der Essstörungen: Hotline für Essstörungen will Bewusstsein für Erkrankung schaffen

Wenn Essen zum Problem wird: Hotline für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG hilft mit kostenloser und anonymer Beratung

Wien (OTS) - Die Hotline für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG nimmt den Welttag der Essstörungen (World Eating Disorders Day) am 2. Juni zum Anlass, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen und über die ernstzunehmende Erkrankung aufzuklären. „Ansteigender Leistungsdruck, Zukunftsängste, belastende soziale und gesellschaftliche Einflüsse können die Entstehung von Essstörungen fördern. Eine professionelle Beratung, wie durch unsere Hotline für Essstörungen, kann hilfreich und entlastend sein“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Viele Menschen leiden unter Essstörungen, mittlerweile auch deutlich Jüngere. Im letzten Jahr haben bei der Hotline für Essstörungen vermehrt Menschen im Alter von 10 bis 20 Jahren angerufen und um Rat gefragt. Ursula Knell, fachliche Leiterin der Hotline für Essstörungen, sieht hier einen Zusammenhang von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise soziale Netzwerke. „Perfektes Aussehen, makellose Körper – das vorgelebte Schönheitsideal auf Social Media setzt junge Menschen stark unter Druck und das kann zu einem Risikofaktor für Essstörungen werden. Dieser stetige Vergleich mit anderen kann sich negativ auf die Psyche und den Selbstwert auswirken und destabilisierend sein“, betont Ursula Knell.

Hotline für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG hilft kostenlos und anonym

Essstörungen sind keine Ernährungsprobleme, sondern ernstzunehmende psychische Erkrankungen. Meist sind sie ein Ausdruck dafür, dass Erkrankte auf der seelischen Ebene bewusst oder unbewusst etwas nicht bewältigen können. In den Beratungen fällt auf, dass nicht nur eindeutige Symptome beschrieben werden, sondern sich oft hinter übermäßigem Sport und/oder zwanghaft gesunder Ernährung eine beginnende Essstörung versteckt. Jede Erkrankung und deren Verlauf ist individuell und es können nicht nur Jugendliche, sondern Menschen jeden Alters und aus allen Bereichen der Gesellschaft betroffen sein. Die Chance auf eine Heilung ist umso größer, je schneller sich die Betroffenen Hilfe suchen. Das Team der Hotline bringt jede Menge an Erfahrung, Fingerspitzengefühl und eine große Portion Know-how in die Beratungen ein. Betroffene und Angehörige sowie alle, die Informationen zum Thema suchen, finden hier kostenlose und anonyme Unterstützung. Die Hotline für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist telefonisch von Montag bis Donnerstag 12 – 17 Uhr unter 0800 – 20 11 20 oder per E-Mail hilfe @ essstoerungshotline.at erreichbar. Weitere Informationen unter www.essstoerungshotline.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43) 1 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at