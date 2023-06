Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Horn

LH Mikl-Leitner: Wichtiger Tag für das Land, für den Bezirk und für die Menschen im Bezirk

St.Pölten (OTS) - Mit Wirksamkeit vom 1. März 2023 erfolgte im Bezirk Horn der Wechsel von Johannes Kranner zu Stefan Grusch in der Funktion des Bezirkshauptmannes. Gestern, Mittwoch, fand im Veranstaltungssaal „Weitblick“ im „campus Horn“ im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die offizielle Amtsübergabe statt.

„Die Amtsübergabe an einer Bezirkshauptmannschaft ist immer ein wichtiger Tag für das Land, für den Bezirk und für die Menschen im Bezirk“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. Trotz einer herausfordernden Zeit mit dem Krieg in der Ukraine, Teuerung und Inflation habe Niederösterreich „eine gute Ausgangsposition“, verwies sie auf „das höchste Haushaltseinkommen, die größte Kaufkraft und die niedrigste Armutsgefährdung im Vergleich mit allen anderen Bundesländern“. Diese Erfolgsgeschichte wolle man weiterschreiben und investiere daher in Bildung und Ausbildung, in die Qualifizierung der Arbeitskräfte, in die Energieunabhängigkeit, in Wissenschaft und Forschung sowie in Kultur, Tourismus und Landwirtschaft, betonte sie. „Um all das zu gewährleisten, brauchen wir aber auch eine gute, funktionierende und bürgernahe Verwaltung, und die haben wir in Niederösterreich“, so Mikl-Leitner.

Als Bezirkshauptmann müsse man „juristisch sattelfest“ sein und über viel Fachwissen verfügen, gleichzeitig brauche es aber auch „Hausverstand, Fingerspitzengefühl und soziale Kompetenz“, betonte die Landeshauptfrau. Sie gratulierte nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrer professionellen Arbeit, sondern auch dem scheidenden Bezirkshauptmann Johannes Kranner zu einer „beeindruckenden Laufbahn“ und erinnerte an Projekte wie die Landesausstellung 2009 oder auch die Bewältigung von Katastrophen wie Hochwässern oder Eisregen. Kranners Nachfolger Stefan Grusch habe „sehr viel Erfahrung“ und einen „erfolgreichen Werdegang“, zeigte sie sich überzeugt, dass dieser die Herausforderungen der Zukunft gut meistern werde.

„Heute ist es Zeit, für das was war, Danke zu sagen“, hielt Bezirkshauptmann a. D. Johannes Kranner in seinen Abschiedsworten fest. „Mein Ziel war es immer, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine rasche, korrekte und fachlich kompetente Verwaltungsarbeit für die Menschen im Bezirk zu erbringen“, betonte er.

Stefan Grusch blickte in seiner Antrittsrede auf seine 17-jährige Erfahrung als Bezirkshauptmann zurück. „Ich sehe es als Auftrag, diese Erfahrung mit voller Kraft und mit vollem Engagement hier im Bezirk Horn einzubringen“, so Grusch, der mit seiner Familie in Horn lebt und nun Bezirkshauptmann seines Heimatbezirkes wurde. Er freue sich sehr, nun in seinem Heimatbezirk als Bezirkshauptmann tätig sein zu dürfen, so Grusch.

Stefan Grusch wurde 1964 geboren, im Jahre 1990 wurde er in den NÖ Landesdienst aufgenommen, wo er zunächst in der Wasserrechtsabteilung tätig war. Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften wurde er ab 1. Mai 1994 in den Rechtskundigen Verwaltungsdienst überstellt und war fortan in der Bezirkshauptmannschaft Zwettl tätig. 2001 übernahm er die Funktion des BH-Stellvertreters in Waidhofen an der Thaya und 2003 in Krems. Im März 2005 wurde Grusch vorübergehend dem Bundesministerium für Inneres zugeteilt. Am 1. Februar 2006 wurde er Bezirkshauptmann in Hollabrunn, am 1. Mai 2017 Bezirkshauptmann in Gmünd, mit Wirksamkeit 1. März 2023 wurde er von der Landesregierung zum Bezirkshauptmann von Horn bestellt.

Johannes Kranner wurde 1958 in Retz geboren und schloss sein Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 1986 ab. 1989 trat er seinen Dienst beim Amt der NÖ Landesregierung an und wurde der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung zugeteilt. Nach Tätigkeit in der Wasserrechtsabteilung wechselte er zur Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn, 1999 wurde er BH-Stellvertreter an der Bezirkshauptmannschaft Horn. Ab 2001 bekleidete er diese Funktion in Hollabrunn, von Oktober 2005 bis Ende Februar 2006 übernahm er vorübergehend die Leitung der Geschäfte an der dortigen Bezirkshauptmannschaft. Mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2007 wurde er zum Bezirkshauptmann von Horn bestellt.

Durch die Veranstaltung führten Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall und die Obfrau der Dienststellenpersonalvertretung Andrea Poppinger. Unter den Ehrengästen befanden sich u. a. auch Landesamtsdirektor Werner Trock und Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert, Vizekanzler a. D. Wolfgang Brandstetter, Landesrat a. D. Maurice Androsch sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Geistlichkeit, der Gerichtsbarkeit, der Einsatzorganisationen, der Wirtschaft, der Bildung, der Medien und der Verwaltung. Grußworte sprach auch der Bezirksvertreter des Gemeindebundes, Nikolaus Reisel. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Blechbläserquintett „Quintessenz“, vom Chor „Fliederstaudn und Wurzelwerk“ sowie dem Chor des Bundesrealgymnasiums Horn „Chornetto“.

