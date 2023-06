EDREICH-PREIS 2023: Jetzt einreichen!

Projekte, die zur Verbesserung der Bodenqualität und Reduktion des Bodenverbrauchs beitragen, gesucht. Einreichung von 1. Juni bis 15. September 2023 möglich.

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr vergibt das Klimaschutzministerium den im Jahr 2022 ins Leben gerufenen ERDREICH-PREIS und möchte damit jene Projekte würdigen, die auf Bodenschutz setzen, zur Verbesserung der Bodenqualität und zur Reduktion des Bodenverbrauchs beitragen. Vom 1. Juni bis 15. September können Gemeinden, Unternehmen, Verbände, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen für den ERDREICH-PREIS 2023 unter www.erdreich-preis.at einreichen.

„Ein gesunder Boden ist unsere Lebensversicherung. Er ist Grundlage für die Lebensmittelproduktion, er ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise, er schützt bei Hochwässern. Jeder Beitrag den Boden in ausreichender Qualität und Quantität zu schützen, ist wichtig. Ich freue mich auf viele spannende Vorzeigeprojekte, die andere motivieren und Mut machen! Wir brauchen zivilgesellschaftliches Engagement für den achtsamen Umgang mit der kostbaren Ressource Boden", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Einreichung in fünf Kategorien möglich

Der ERDREICH-PREIS wird in fünf Kategorien vergeben: In der Kategorie Bodengesundheit sind jene Initiativen gefragt, die zu einer qualitativen Verbesserung des Bodens und zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragen. In der Kategorie Flächensparen können jene Projekte eingereicht werden, die sich dem effizienten Umgang mit Böden, etwa im Rahmen der Flächennutzung in Ortskernen, widmen. Auch für das Thema Flächenrecycling gibt es eine eigene Kategorie, in der alle einreichen können, die Brachflächen revitalisieren oder schon einmal bebaute Grundstücke wieder nutzen. Ebenfalls eine eigene Kategorie bildet das Thema Partizipation: Hier sind Praxisbeispiele gefragt, wie die Bevölkerung zum Thema Bodenschutz eingebunden wird. Um Kommunale Vorreiter dreht sich alles in der fünften Kategorie. Dazu können Gemeinden und Städte einreichen, die eine Fülle von Maßnahmen zum qualitativen sowie quantitativen Bodenschutz auf ihrem Gemeindegebiet erbracht haben.



Eine unabhängige Expert:innen-Jury ermittelt die Preisträger:innen. Die Preise werden am 27.November 2023 bei einer Festveranstaltung in der Ankerbrotfabrik vergeben.

Service-Link: www.erdreich-preis.at

