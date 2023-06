Crashkurs Energie & Klima: Energiegemeinschaften - Utopie oder Modell der Zukunft? | 14. Juni, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Die aktuelle Energiekrise hat bei vielen den Wunsch nach Autarkie und Autonomie geweckt: Gemeinsam in kleinen Strukturen Energie erzeugen, speichern und verbrauchen – und das mit grüner, CO2-freier Energie. Was wie eine Utopie klingt, ist in Österreich und Europa vielfach schon Realität. Aber wie funktionieren Energiegemeinschaften? Und eignen sie sich als flächendeckendes Energieversorgungsmodell? Wer kann überhaupt daran teilnehmen und was bringt es dem und der Einzelnen? Welche Beispiele gibt es und was gilt es zu beachten?

Wann: 14. Juni (Mittwoch) um 10.00 Uhr (Dauer: rund 45 Minuten Vortrag, dann Diskussion), online

Sprecher:innen: Angela Holzmann und Marcel Schweitzer, Senior Expert bzw. Expert für Energiewirtschaft, Österreichische Energieagentur

Anmeldung: Hier können Sie sich anmelden. Sie erhalten in Folge die Zugangsdaten.

Der Crashkurs wendet sich an Medienschaffende mit dem Ziel, Expert:innenwissen der Österreichischen Energieagentur und klimaaktiv zugänglich zu machen, die wichtigsten Fakten und Spannungsfelder prägnant aufzubereiten und für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Die Teilnahme am Crashkurs Energie & Klima ist kostenlos.

