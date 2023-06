Einladung zur Online-PK: Droht der Kuhhandel zwischen Neuer Gentechnik und Pestizidreduktion?

foodwatch, GLOBAL 2000 und BUND prüfen Versprechen der Neuen Gentechnik in der Landwirtschaft

Wien/Berlin (OTS) - Neue Gentechnik-Pflanzen sollen viele Versprechen erfüllen. Waren es anfangs noch klimafitte Pflanzen, die angepriesen wurden, hört man nun immer häufiger, dass Neue Gentechnik-Pflanzen den Pestizideinsatz reduzieren würden. Gleichzeitig stellen vor allem konservative EU-Politiker:innen den Gesetzesentwurf der EU-Pestizidreduktion (SUR) aufs Abstellgleis. Neue Gentechnik-Pflanzen würden die Pestizidreduktion bringen, so das Argument für ein drohendes politisches Tauschgeschäft zwischen SUR und Deregulierung des EU-Gentechnikrechts.

Bei dem Pressegespräch prüfen foodwatch, GLOBAL 2000 und BUND die Versprechen von Agrarkonzernen und Politik zu Neuer Gentechnik und Pestizideinsatz. Was braucht eine resiliente Landwirtschaft der Zukunft? Was sind die nächsten Schritte in der EU-Gesetzgebung?

Datum: 6. Juni 2023, 9 Uhr

Die Veranstaltung findet online unter diesem Zoom Link statt.



Ihre Gesprächspartner:innen:

Lars Neumeister , foodwatch Pestizidexperte, präsentiert u.a. die Ergebnisse des Berichts “Neue Gentechnik - Ein riskantes Vorhaben, das von echten nachhaltigen Lösungen ablenkt“

, foodwatch Pestizidexperte, präsentiert u.a. die Ergebnisse des Berichts “Neue Gentechnik - Ein riskantes Vorhaben, das von echten nachhaltigen Lösungen ablenkt“ Brigitte Reisenberger , GLOBAL 2000 Gentechniksprecherin

, GLOBAL 2000 Gentechniksprecherin Pia Voelker, BUND-Expertin für Gentechnikpolitik

