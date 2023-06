Tourismus im Fokus: Senat der Wirtschaft im Zukunftsdialog mit Tourismus-Staatssekretärin Kraus-Winkler!

Staatssekretärin und Wirtschaftstreibende im direkten Austausch über die Perspektive von einem der wichtigsten Wirtschaftszweige Österreichs.

Wien/Salzburg (OTS) - Auf Einladung des Senat der Wirtschaft Österreich und der Wirtschaftskammer Salzburg folgten am 31. Mai 2023 über 80 Entscheidungsträger mittelständischer Betriebe ins Imlauer Hotel Pitter, um wichtige und innovative Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusbranche zu diskutieren.

Für Österreich als das Botschafterland der Hospitality-Industrie hat die Zukunft dieses Wirtschaftszweiges eine besondere Bedeutung. Trotz Herausforderungen wie Teuerungen, Energiepreisexplosion, Klima- und Umweltschutz und deren Nachhaltigkeitsansprüchen, Arbeitsmarktsituation, Digitalisierung und Generationenwechsel, bleiben Tourismus und Hospitality-Industrie wichtige Motoren für die Österreichische Wirtschaft und damit globale Aushängeschilder.

„Das Tourismusland Österreich punktet im internationalen Vergleich mit seinem guten Preis- Leistungsverhältnis und der hohen Qualität des touristischen Angebots. Um den Qualitätstourismus in Österreich zu fördern, legt Österreich großen Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen. Viele Hotels und Tourismusbetriebe haben in diese Richtung bereits Maßnahmen ergriffen. Im Staatssekretariat unterstützen wir die Branche etwa mit der neu ausgerichteten gewerblichen Tourismusförderung, die nachhaltige Investitionen auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene fördert und Qualitätstourismus forciert,“ so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Hans Harrer, Vorstandsvorsitzer des Senat der Wirtschaft, sieht die Lösung vor allem in stärkerer Vernetzung: „Nach wie vor hemmt uns eine zu große Segmentierung: Die Hoteliers, die Zulieferer, die Skiliftbetreiber und die Gastronomen kämpfen jeder nur für sich. Spricht die Tourismus- und Hospitality-Industrie mit einer Stimme, wird sie auch von politischer Seite als der starke wirtschaftliche Faktor wahrgenommen, der sie tatsächlich ist.“

Staatssekretärin stellt sich kritischen Unternehmerfragen

Im Rahmen der Podiumsdiskussion, moderiert durch den Unternehmer und Ex-Landesvorsitzenden der Salzburger Jungen Wirtschaft, Dominik Mayer, schilderten die anwesenden Branchenkenner mit konkreten Beispielen ihre Situation und formulierten gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft Lösungsvorschläge und gebotene Maßnahmen.

Dabei standen vor allem die wichtigen Themen wie Beschaffung von Eigenkapital, Steuererleichterungen, Betriebsübergabe und Fachkräftemangel im Fokus.

Kraus-Winkler dazu: „Die Saisonkontingente wurden seit dem letzten Jahr kontinuierlich erhöht was in erster Linie hilft, Saisonspitzen abzudecken. Das BMAW hat erst letzte Woche die Saisonkontingente um weitere 1.000 Plätze aufgestockt. Damit können wir einen gezielten Beitrag leisten, dass Tourismusbetriebe in der bereits gut gebuchten Sommersaison ausreichend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden. Der generell stetig steigende Fachkräftebedarf ist jedoch eine Herausforderung, der sich die Branche, gemeinsam mit der Politik und den Ausbildungsverantwortlichen in besonderem Maß stellen muss."

Hans Harrer in seinem Abschlussstatement: „Veränderung der Tourismus-Erfolgsbenchmarks von Nächtigungszahlen hin zu einer gesamtheitlichen Wertschöpfungsbetrachtung, die alle Ankünfte berücksichtigt, ist überfällig. Maßnahmen zur finanziellen Stärkung der Hotellerie ebenso wie gemeinsame Anstrengungen von Politik und Tourismus-Wirtschaft, um den Fachkräftemangel zu bewältigen sind entscheidend. Es ist unerlässlich, dass Unternehmer ihr Know-how in Finanzierung, Digitalisierung, strategischer Positionierung und im Netzwerken verbessern und persönliche Freiräume schaffen, um zukunftsfähig zu sein.” Harrer weiter: „Ich danke Frau Staatssekretärin Kraus-Winkler für Ihre Teilnahme sowie den konstruktiven Austausch mit den Branchenführern. Der Senat der Wirtschaft und seine Partnerbetriebe stehen ihr und der gesamten Bundesregierung jederzeit mit Lösungsvorschlägen aus der Praxis zur Verfügung."

Sprechen wir miteinander auf Entscheidungsebene

Im Rahmen der Senats-Salons bietet der Senat der Wirtschaft regelmäßig ein Podium zwischen Entscheidern und Praktikern. Nach dem Motto „Wirtschaft, das sind wir alle“ sollen lösungsorientierte Vorschläge erarbeitet und gesellschaftlich relevante Themen vorangebracht werden. Neben den Salons mit Spitzenpolitikern organisiert der Senat heuer „KMU-Roadshows“ mit ausgewählten Partnern in den Bundesländern, um regionsspezifische Schwerpunkte in Sachen Resilienz, Sicherheit und Digitalisierung zu erörtern.

