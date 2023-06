"Das Wunder der Berge genießen, die Schönheit des Lebens teilen, die Tourismusindustrie wiederbeleben" - die Themenveranstaltungen des Internationalen Tag des Bergtourismus 2023 werden in Laos eröffnet

London (ots/PRNewswire) - Am 29. Mai begann der Internationale Tag des Bergtourismus 2023 in Vientiane, Laos, unter dem Motto "Das Wunder der Berge genießen, die Schönheit des Lebens teilen, die Tourismusindustrie wiederbeleben." Er wird vom Ministerium für Information, Kultur und Tourismus der Demokratischen Volksrepublik Laos, der International Mountain Tourism Alliance (IMTA), der Pacific Asia Travel Association (PATA) und dem Global Tourism Economy Forum (GTEF) organisiert und wird unterstützt von der UNWTO, dem World Travel and Tourism Council (WTTC), dem ASEAN-China Centre, dem CNIE, dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou und dem Amt für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Guizhou. Bei der Veranstaltung kamen mehr als 250 Teilnehmer zusammen, um über das Angebot im Bergtourismus, die Marktentwicklung und Lösungen für neue Verbraucherwünsche zu diskutieren.

Zu den namhaften Gästen zählten Ounethouang Khaophanh, stellvertretender Minister für Information, Kultur und Tourismus der Demokratischen Volksrepublik Laos; Fu Yingchun, stellvertretende Vorsitzende und geschäftsführende Generalsekretärin der IMTA; Phouvong Vongkhamsao, Stellvertretender Bürgermeister von Vientiane, Laos; Zhang Xilong, ehemaliger Inspektor im chinesischen Ministerium für Kultur und Tourismus; Xu Peng, stellvertretender Vorsitzender der World Tourism Alliance (WTA); Phengchanh Phengmuang, Generaldirektor der Abteilung für Planung und internationale Zusammenarbeit, Ministerium für Information, Kultur und Tourismus der Demokratischen Volksrepublik Laos; Emma Chen, stellvertretende Vorsitzende derInternationalen Organisation für Volkskunst (IOV), Darany Phommavongsa, Generaldirektor der Abteilung für Tourismusmanagement, Ministerium für Information, Kultur und Tourismus der Demokratischen Volksrepublik Laos; Franka Gulin, Vorsitzende der Europäischen Reisekommission China; Inthy Deuansavanh, Mitglied der nationalen Industrie- und Handelskammer Laos; Goto Satoshi, Vizepräsident der Asiatischen Union für Höhlenforschung. Eröffnungsreden wurden von Ounethouang Khaophanh und Fu Yingchun gehalten, und Videoansprachen kamen von Peter Semone (Vorsitzender der PATA), Pansy Ho (stellvertretende Vorsitzende der GTEF und IMTA), Zhu Shanzhong (Tourismusbotschafter der UNWTO), Dou Enyong (Vizepräsident der CNIE) und Shi Zhongjun (Generalsekretär des ASEAN-China-Zentrums), als Vertreter anderer Organisatoren und internationaler Organisationen.

Francesco Frangialli (ehemaliger UNWTO-Generalsekretär), Emma Chen, Franka Gulin, Jin Zhun (Generalsekretär der CASS), und Song Liguo (Vertreter der Trip.com-Gruppe) hielten eine Grundsatzrede. Wu Mai, stellvertretender Generalsekretär der IMTA, veröffentlichte den Konsens von Vientiane für den Internationalen Tag des Bergtourismus 2023, um den Tourismus neu zu beleben und gemeinsam eine gute Zukunft zu schaffen.

Zu den Veranstaltungen gehörten auch Aktivitäten wie die Eröffnungszeremonie, das Themenforum, die Asiatische Konferenz zur Förderung des Bergtourismus, die IMTA-Empfehlung "Weltberühmte Berge" und Austauschtreffen.

