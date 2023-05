Kogler: Öffentlich Bedienstete setzen Impulse für die Zukunft

Verleihung des Österreichischer Verwaltungspreises 2023 für Innovation und Qualität im öffentlichen Dienst

Wien (OTS) - "Mit dem ‚Österreichischen Verwaltungspreis‘ holen wir innovative Projekte vor den Vorhang. Öffentlich Bedienstete schließen sich zusammen und bündeln ihre Kräfte, um Innovation und Fortschritt in Gang zu bringen – das ist letztlich wahrer Dienst an den Bürger:innen und ein großer Beitrag zum Gemeinwohl. Die Projekte, die dieses Jahr ausgezeichnet werden, stellen Nachhaltigkeit, neue Arbeitsweisen, die Miteinbeziehung aller Menschen in der Gesellschaft und Schlüsselfragen in der Digitalisierung in den Mittelpunkt. So werden aus Bediensteten Impulsgeber:innen“, sagte Vizekanzler Werner Kogler anlässlich der Verleihung des Österreichischen Verwaltungspreises 2023.****

Mit dem Verwaltungspreis wird einerseits die Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung gefördert und andererseits die professionelle, kompetente und engagierte Arbeit der Mitarbeiter:innen wertgeschätzt und sichtbar gemacht.

Der Österreichische Verwaltungspreis richtet sich an alle Organisationseinheiten und Verwaltungsebenen des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Eigenbetriebe und Kooperationen. Eine Fachjury, bestehend aus teils internationalen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung wählte die Siegerprojekte aus. Zusätzlich bewerteten Studierende österreichischer Hochschulen die Projekte.

Aus 142 Einreichungen wurden folgende Siegerprojekte ausgezeichnet:

Kategorie 1 – New Work, strategische Steuerung und Transformation

Gemeinsame Beschaffung und Einheitliches Auftreten der Berufsfeuerwehren in ganz Österreich

Berufsfeuerwehr Wien, Berufsfeuerwehr Linz, Bundesministerium für Landesverteidigung, Bundesbeschaffung

Kategorie 2 - Innovatives Servicedesign, digitale Services

kataster.bev.gv.at - Der Kataster des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen

Kategorie 3 – Partizipation und Co-Creation

Wiener Klimateam - Bürger*innen und Verwaltung gehen gemeinsame Wege für mehr Klimaschutz

Stadt Wien – Energieplanung (MA 20), Referat Wiener Klimateam mit den Bezirksvorstehungen für den 5., 11. und 16. Wiener Gemeindebezirk

Kategorie 4 – Inklusion, Integration, Gender und Diversity

Haus Esther: Neue Wege in der Versorgung älterer Menschen

Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

Kategorie 5 - Ökologische Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz

Klimaneutrale Industriestadt Linz 2040 / Konzeptentwicklung durch einen gesamtstädtischen Erarbeitungsprozess

Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Klimastabsstelle, Büro Stadtregierung

Kategorie 6 – Innovationsimpulse durch Krisen

Epidemiemonitor Oberösterreich (EPM)

Land Oberösterreich, Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land

Kategorie 7 - Sonderpreis zur Innovationsfördernden Öffentlichen Beschaffung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)

Innovative Straßenzustandserfassung und -bewertung auf Gemeindestraßen

Stadt Villach

Neu eingerichtet wurde eine Community-Plattform zum Themenbereich Verwaltungsinnovation. Diese Plattform soll künftig unter www.verwaltungsinnovation.gv.at dem Austausch und der Vernetzung dienen und über aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen informieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.verwaltungspreis.at

