Hightech auf der Weide – Schafhaltung mit GPS

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 10. Juni 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Am Beispiel von GPS-Systemen für die Weidehaltung zeigt „Land und Leute“ in der Steiermark, wie Digitalisierung in der Landwirtschaft funktioniert. Damit beschäftigt sich auch die steirische Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, die größte Agrarforschungseinheit Österreichs, vor allem für Grünland- und Viehbetriebe im Alpenraum. Wir begleiten dazu auch den Schafbauern Josef Schmiedhofer in Öblarn auf die Weide, dessen Schafe mit GPS-Sensoren ausgestattet sind. Die Vorteile sind ein besseres Weidemanagement und Kontrolle über die Herde.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 10. Juni:

*Wenig Putenfleisch aus Österreich

Mehr als die Hälfte des in Österreich konsumierten Putenfleisches kommt aus dem Ausland, mit oft weniger hohen Qualitätsstandards. Zugleich kämpfen heimische Züchter mit Absatzproblemen und wünschen sich mehr Präsenz im Handel und in Gemeinschaftsküchen, wie wir in Niederösterreich zeigen.

*Der Weg der Milch

In drei Tagen vom Bauernhof in den Supermarkt - wir begleiten den Weg der Milch entlang der Kühlkette und die Kontrollen vom Hof zur Molkerei, ins Zentrallager und ins Kühlregal.

*Vielfalt des Weins

Das Kremstal ist ein Beispiel für die Vielfalt an Weinen, die die jeweiligen Böden hervorbringen. Löss und Konglomeratsböden sind dort reich an Mineralstoffen und bereichern so die Qualität der Weine.

*Heilwasser mit Tradition

Jodsole wird im oberösterreichischen Kurort Bad Hall traditionell schon seit über 200 Jahren als Heilmittel eingesetzt. Besonders erfolgreich wird damit in der Augenheilkunde gearbeitet, etwa zur Behandlung des Sicca-Syndroms, des trockenen Auges.

