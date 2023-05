Wöginger ad Leichtfried: Wir setzten unser Paket gegen Kinderarmut zu 100 Prozent um!

Entsprechender Initiativantrag wird bei morgiger Sondersitzung eingebracht – Leichtfrieds Anpatzversuche können nicht über SPÖ-Chaos hinwegtäuschen

Wien (OTS) - "Auch wenn der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Leichtfried etwas anderes behauptet: Die Koalition aus Volkspartei und Grünen wird das präsentierte Maßnahmenpaket zu 100 Prozent umsetzen!", stellt ÖVP-Klubobmann und -Sozialsprecher August Wöginger klar. Bereits im Rahmen der morgen einberufenen Sondersitzung des Nationalrates werde ein entsprechender Initiativantrag eingebracht, bei den Plenarsitzungen Mitte Juni soll dann der Beschluss gefasst werden. "Das Paket gegen Kinderarmut kann dann bereits unmittelbar danach in Kraft treten. Damit zeigt die Koalition aus Volkspartei und Grünen erneut, dass wir rasch im Sinne von Land und Leuten handeln. Denn wer schnell hilft, der hilft doppelt", so der ÖVP-Klubobmann weiter.

Wöginger abschließend: "Die Aussagen, die der Kollege Leichtfried heute gemacht hat, sind nichts als plumpe Anpatzversuche. Aber auch diese können nicht über das selbstverursachte Chaos in der Sozialdemokratie im Vorfeld ihres Parteitages am Samstag hinwegtäuschen. Besser wäre es jedenfalls, wenn der stellvertretende SPÖ-Klubobmann seine Energie in die konstruktive parlamentarische Arbeit investieren würde, anstatt gute Maßnahmen herunterzumachen.“ (Schluss)

