VP-Graf: Maßnahmen der Bundesregierung zeigen Wirkung

Falsche Prophezeiungen der Kickl-FPÖ belegen einmal mehr deren Unglaubwürdigkeit

Wien (OTS) - "Die Maßnahmen der Bundesregierung zeigen Wirkung. Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer ein hartes Vorgehen gegen Energiekonzerne, die sinkende Großhandelspreise nicht an ihre Endkunden weitergeben, angekündigt hat, senkt ein Energieversorger nach dem anderen die Preise. Durch diese konsequente Haltung unseres Bundeskanzlers bleibt den Menschen am Ende des Monats mehr Geld im Börserl über. Gleichzeitig werden günstigere Energiepreise die Inflation deutlich einbremsen", kommentiert die Energiesprecherin der Volkspartei, Tanja Graf, die Preissenkungen vieler heimischer Energiekonzerne.

"Dadurch hat die Bundesregierung auch bewiesen, dass ihr Kurs durch die Krise richtig war. Sich wie FPÖ-Chef Herbert Kickl hinzustellen und eine Reihe von schwammigen Überschriften zu plakatieren, hat noch nie ein Problem gelöst. Die Strategie von Kickl wäre es wohl gewesen, bei Wladimir Putin um billiges Gas zu betteln. Entgegen aller Unkenrufe der FPÖ war auch kein Ende der Sanktionen notwendig, um die Energiepreise auf ein günstigeres Maß zu senken. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie lange es dauert, bis die Freiheitlichen auch dieses Thema wieder fallen lassen, da sich all ihre Prophezeiungen erneut in Luft aufgelöst haben. Die Unglaubwürdigkeit der Kickl-FPÖ ist damit jedenfalls neuerlich zum Vorschein gekommen", so Graf abschließend. (Schluss)

