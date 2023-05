Mit neuem Schwung in die zweite E-Sport-Saison: Ski Challenge plant Nations Cup

Wien (OTS) - Ski Challenge, das rasante E-Sport-Game von Greentube, gehört bereits wenige Monate nach seinem offiziellen Start zu den beliebtesten Sport Games. Für die zweite Saison planen die Entwickler der NOVOMATIC Digital Gaming und Entertainment Division eine attraktive Neuerung für alle Ski- und Game-Enthusiasten: In enger Kooperation mit den Skiverbänden und Mit-Gesellschaftern aus Österreich (ÖSV), Schweiz (Swiss-Ski) und Deutschland (DSV) geht es ab Herbst 2023 um den Nations Cup.

Entwickelt als Hommage an Greentubes erstes veröffentlichtes Spiel, hat Ski Challenge mit über einer halben Million Downloads auf iOS und Android, seit dem Release im Oktober 2022 eine überaus erfolgreiche erste Saison erlebt. Das Spiel erfreut sich nicht nur unter den Spielern großer Beliebtheit, sondern hat sich inzwischen auch als attraktive Plattform für hochkarätige globale Markenpartnerschaften etabliert.

Dank kontinuierlicher und umfangreicher Updates, die den wettbewerbsorientierten Charakter der Ski Challenge weiter verbessern, haben sich Greentube und die drei erfolgreichen Skiverbände, ÖSV, Swiss-Ski und DSV nun auch als Gesellschafter zusammengeschlossen, um eine mitreißende neue Turnierserie zu kreieren: den Ski Challenge Nations Cup.

Dieser packende Wettbewerb lädt Spielerinnen und Spieler ein, ihre Länder zu repräsentieren und in mehreren Qualifikationsrunden sowie der Turnierphase um Ehre, Ruhm und attraktive Preise zu kämpfen. Doch das ist noch nicht alles. Die Ski Challenge Spieler, die sich für Deutschland, Österreich und die Schweiz qualifizieren, werden zukünftig als offizielles Nationalteam für die jeweiligen Skiverbände antreten.

Die Veranstaltungen des Turniers werden parallel zu den tatsächlichen Ski-Weltcup-Events stattfinden. Mit dieser Erweiterung möchte die Ski Challenge ihr E-Sports-Konzept weiter stärken und die Begeisterung des Skisports in die virtuelle Welt übertragen.

Michael Bauer, CFO/CGO von Greentube, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen unseres Ski Challenge Nations Cup-Updates eine Reihe neuer Teams in das Spiel aufnehmen können. Diese Verbände sind fester Bestandteil des Ski-Sports und legitimieren einmal mehr, dass Ski Challenge eines der führenden E-Sport-Games am Markt ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere überaus engagierte und loyale Spielerschaft von den neuen Teams begeistert sein wird.“

Diego Züger, CEO Commercial Swiss-Ski: "Dies ist eine große Chance für den Skisport. Mit der Gründung des Nations Cups und dem Schritt in den E-Sport werden wir neue Zielgruppen begeistern und damit den Skisport als Ganzes weiterentwickeln. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ski Austria und dem Deutschen Skiverband sowie Greentube zeigt, dass mit guter Kooperation extrem viel möglich ist".

Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation Deutscher Skiverband: „Mit dem Nations Cup wollen wir als Verbände eine direkte Verbindung zum realen Skisport und unseren Spitzenathleten schaffen. Die Ski Challenge wird damit immer mehr zu einer attraktiven Kommunikationsplattform, um insbesondere Kinder und Jugendliche für den Skisport zu begeistern. Davon sollen mittelfristig auch unsere Vereine und Skiclubs profitieren“.

Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Skiverbands, sagt: „Wir sind unglaublich aufgeregt, eine virtuelle Turnierserie einzuführen, die die Welt des Skifahrens revolutionieren und Nationen zusammenbringen wird. Diese Initiative erweitert die Reichweite und entfacht den Wettbewerbsgeist von Skifahrern weltweit. Es ist zweifellos eine der aufregendsten Ankündigungen des Jahres 2023, während wir uns auf diese spannende Reise begeben, um die Zukunft des Skifahrens zu gestalten und ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten zu schaffen.“

Über Greentube

Greentube GmbH ist ein 1998 gegründeter Anbieter im Online- und Mobile-App-Bereich mit Sitz in Wien und Teil der NOVOMATIC-Gruppe. Das Produktportfolio von Greentube umfasst klassische Slots, Tischspiele, Live Dealer Gaming, „Amusement with prize “(AWP-) Reloaded Slots, Server Based Gaming, Bingo und mehr. Greentube gilt als führender Online-Spielothek-Anbieter in Österreich, dessen Ziel es ist, Spielern auf der ganzen Welt sichere und verantwortungsbewusste Unterhaltung zu bieten.

