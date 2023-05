Reminder – AVISO: 37. Kongress der Europäischen Grünen in Wien vom 2. - 3. Juni 2023

Wien (OTS) - Am Freitag, 2. Juni, und Samstag, 3. Juni 2023, findet der 37. Kongress der Europäischen Grünen in Wien statt. Als Speerspitze des European Green Deal diskutieren Delegierte aus ganz Europa die Weichenstellung für eine Grüne Transformation, in der Klima- und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen.

Programm :

Freitag, 2.6.:

9 Uhr: Pressekonferenz zum Kongress der Europäischen Grünen mit Thomas Waitz, EU-Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen, Leonore Gewessler, Energie- und Klimaschutzministerin sowie stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, und Mélanie Vogel, Ko-Vorsitzende der Europäischen Grünen. Ort: Raum „Ernani“

Bei Interesse kann an der Pressekonferenz auch via Zoom teilgenommen werden. Akkreditierung unter presse@gruene.at

13.30 Uhr: Eröffnung des Kongresses mit Thomas Waitz, EU-Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen, Alma Zadić, Justizministerin, und Werner Kogler, Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen. Ort: Raum „Plenary“

14.15 Uhr: Panel „Eine sichere Zukunft für alle: Die Grüne Transformation unserer Energiesysteme“ mit Leonore Gewessler, Energie- und Klimaschutzministerin sowie stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt, Maria Ohisalo, Umwelt- und Klimaschutzministerin (Finnland), Benedetta Scuderi, Sprecherin der Vereinigung Junger Europäischer Grüner, und Michał Smoleń, Leiter der Energie- und Klimaforschung (Instrat), unter der Moderation von Thomas Waitz, EU-Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen. Ort: Raum „Plenary“

Livestream zur Eröffnung und dem Panel unter: https://youtube.com/live/rADxgywWdJc (13.25 - 15:45 Uhr)

Samstag, 3.6.:

15.30 Uhr: Panel „Ein gerechter Übergang: Auf dem Weg zu einer Grünen Wirtschaft und sozialen Union“ mit Johannes Rauch, Sozial- und Gesundheitsminister, Ernest Urtasun, stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Europaparlament, Mélanie Vogel, Ko-Vorsitzende der Europäischen Grünen, und Kadi Kenk, Expertin für gesellschaftliches Veränderungsmanagement (Responsible Business Forum, Estland), unter der Moderation von Judith Pühringer, Ko-Parteivorsitzende der Grünen Wien. Ort: Raum „Plenary“

Livestream zum Panel: https://youtube.com/live/-bZFYcQrFnM (15.25 – 17 Uhr)





Weitere Informationen unter: https://europeangreens.eu/vienna2023

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

37. Kongress der Europäischen Grünen in Wien vom 2. - 3. Juni 2023

Datum: 02.06.2023, 09:00 Uhr

Ort: Arcotel Wimberger

Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at