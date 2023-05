Monatsprogramm Juni im Museum Gugging

Dem außergewöhnlichen Musiker David Bowie widmet das Art Brut Center einen Themen-Nachmittag

St. Pölten (OTS) - Das Museum Gugging beteiligt sich am Open Campus Day des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) am Sonntag, 4. Juni. Für die Gäste des Open Campus Day bietet das Museum Gugging unter dem Titel „experience gugging!“ Führungen an. Um 15 Uhr werden die Highlights des Museums in englischer Sprache und um 16 Uhr in deutscher Sprache vorgestellt. Ebenfalls am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr erklärt die Fokusführung „gugging inspiriert!“ anhand der gleichnamigen aktuellen Sonderausstellung, welche Faszination von den Gugginger Künstlerinnen und Künstlern ausging und bis heute ausgeht. Die „offene Kreativwerkstatt“ am Sonntag, 4. Juni, macht sich um 15.30 Uhr auf die Suche nach versteckten Figuren, Gesichtern oder Tieren in Landkarten und Stadtplänen, die mit Stift und Schere entdeckt und zu bunten Collagen verarbeitet werden.

Das Angebot „eltern kinder kreativ“ am Dienstag, 6. Juni, um 15 Uhr findet bei passendem Wetter im Freien mit breiten Papierbahnen statt, die jede Menge Platz zum kreativen Austoben bieten. Die Sonderausgabe „offene kreativwerkstatt“ am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr für Kinder ab sechs Jahren und Familien begrüßt im Rahmen der viermal jährlich stattfindenden Jahreszeiten-Workshops mit einer Schnitzeljagd durchs Museum, Stoffe-Färben durch Batik-Technik und einem Sonnenstrahlentanz den Sommer.

Der Themen-Nachmittag „von bowie inspiriert“ ist am Samstag, 24. Juni, im Museum Gugging. In der Villa Gugging kommen um 14 Uhr im Film „Why are we creative?“ (Deutschland 2018) von Hermann Vaske neben David Bowie auch Marina Abramović, Vivienne Westwood, Angelina Jolie, Mikhail Gorbatschow oder der Dalai-Lama zu Wort. Um 16 Uhr führt der Musikkritiker und Bowie-Experte Richard Maréchal gemeinsam mit Kuratorin Nina Ansperger durch die Sonderausstellung „gugging inspiriert! von bowie bis roth“. Ab 17 Uhr bringt der Musiker und Journalist Christian Fuchs (FM4, Die Buben im Pelz, Black Palms Orchestra), das Art Brut Center in Gugging mit einem DJ-Set mit Musik von David Bowie und aus seinem Kosmos zum Tanzen.

Die öffentliche Führung „gugging erleben!“ gibt an den Sonntagen 11., 18. und 25. Juni jeweils um 14 Uhr in bewährter Form einen Überblick über die Entwicklung des Art Brut Centers in Gugging und die vielfältigen Themenwelten der Gugginger Künstlerinnen und Künstler.

Nähere Informationen unter 0664/60499-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at, bzw. Museum Gugging unter 02243/87087, E-Mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

