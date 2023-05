Eskimo Summer Gig mit Nico Santos am 14.6.23 in Wien.

Die limitierten Tickets werden ausschließlich auf Instagram verlost: Am 2.6. auf @nicosantosoffiziell und am 5.6. auf @eskimoeis - jeweils um 16 Uhr

Wien (OTS) - Es wird Zeit für einen neuen Sommerhit: Eskimo und Top Act Nico Santos präsentieren DEN Song für den Sommer 2023 "Like Ice in the Sunshine" - neu interpretiert!

Eskimo und der international erfolgreiche Singer-Songwriter Nico Santos läuten mit „Like Ice in the Sunshine“ den Sommer ein. Veröffentlicht wurde das Remake in Kooperation mit Universal Music Deutschland und der auf Markenpartnerschaften spezialisierten Unit UMG For Brands. Mit dem seit den 80er-Jahren bekannten Eiskultsong will Eskimo durch diese Zusammenarbeit nicht nur bei allen Eis-Fans Sommergefühle und Erinnerungen an glückliche Eismomente wecken, sondern vor allem auch die jüngere Generation in Österreich begeistern.

Sommer, Sonne, draußen sein – die Zeit genießen, in der sich das Leben endlich wieder im Freien abspielt. Zum gemeinsamen Sommer-Spaß gehören Jolly, Twinni, Twister & Co in Österreich einfach dazu. Denn kaum etwas steht so sehr für einzigartige Momente des Genusses und der Lebensfreude, wie Eis. „Macht euch glücklich“ lautet das Motto von Eskimo und „Like Ice in the Sunshine“ bringt das Lebensgefühl der Eis-Marke auf den Punkt. 2023 im modernen Sound-Gewand, das Gute-Laune-Vibes mit Elementen der 80er-Jahre kombiniert.

Der Song wird auch als Soundbett in der breit angelegten TV- und Radio-Werbekampagne von Eskimo eingesetzt, die mit 22. Mai gestartet ist. Im TV-Sport wird Nico Santos ebenfalls zu sehen sein, auch in den sozialen Medien werden Song und Künstler über die Eskimo Kanäle präsentiert.

Auf ein Eskimo Eis mit Nico Santos am 14. Juni in Wien

Als besonderes Highlight und um die Kooperation gebührend zu feiern, veranstaltet Eskimo am 14. Juni 2023 einen exklusiven Summer Gig mit Nico Santos an einem geheimen Ort in Wien. Fans haben die einmalige Chance, den charismatischen Sänger aus nächster Nähe auf einem einzigartigen Eis-Event live zu erleben und gemeinsam mit ihm zu den Klängen von "Like Ice In The Sunshine" den Sommer zu feiern. Natürlich wird es dabei auch reichlich Eskimo Eis gratis für alle geben, darunter die beliebten Kultsorten Twinni, Jolly, Twister und Cornetto, die seit Jahren die Herzen der Eis-Genießer*innen in Österreich höherschlagen lassen. Die limitierten Tickets für den exklusiven Eskimo Summer Gig an einem geheimen Ort in Wien – Live Acoustic Set mit Nicos Eskimo-Sommerhit „Like Ice in the Sunshine“ - werden ausschließlich verlost – und zwar am 2.6. und am 5.6. – jeweils um 16.00 Uhr - auf Instagram/ @nicosantosofficial & @eskimoeis. Die Location wird allen Angemeldeten zeitgerecht bekanntgegeben.

Für den Sänger ist die Neuaufnahme Nostalgiegefühl pur: „Der Song versetzt mich sofort wieder zurück in die vielen unvergesslichen Sommer meiner Kindheit“, so der Musiker. Der Jingle für die Kinowerbung der Eskimo-Schwestermarke Langnese aus den 1980er-Jahren wurde zum großen Chart-Erfolg, den bis heute viele kennen. Für Nico Santos ist er der perfekte Soundtrack für gute Laune und entspannte Eis-Momente. „Wenn ich in meine Kühltruhe schaue, dann sehe ich da verschiedenste Eissorten – Flutschfinger, Calippo und andere - weil ich Eis einfach so sehr liebe! Musik und Eis-Essen verbinden – besser geht es für mich nicht! Das sind zwei meiner Leidenschaften und deshalb habe ich mich sehr auf diese Kampagne gefreut!“. Umso glücklicher ist Nico Santos jetzt, dass er mit dem Remake den Sound für den Sommer 2023 beisteuert.

„Like Ice in the Sunshine’ verbindet eine ganze Generation mit Sommer, Eis und Leichtigkeit“, erklärt Christiane Haasis, Head of Ice Cream DACHBNX Unilever. „Wir freuen uns, dass Nico Santos dieses Gefühl neu interpretiert – und dazu ein großer Eisliebhaber ist!“. "Eskimo ist stolz darauf, mit Nico Santos zusammenzuarbeiten und den legendären Sommerhit 'Like Ice In The Sunshine' auch in Österreich neu zu präsentieren", freut sich auch Andrea Huber-Schallmeiner, Category Lead Ice Cream von Unilever Austria. "Mit seiner einzigartigen Stimme und musikalischen Kreativität bringt Nico Santos frischen Wind in den Kultsong. Wir sind schon voller Vorfreude auf den Gig in Wien, der ein absolutes Sommer-Highlight für die Fans und für Eskimo werden wird“.

Über den Song „Like Ice In the Sunshine”

Das Original wurde in den 1980er Jahren von Beagle Music Ltd. für die Kino-Werbung der Eskimo Schwestermarke Langnese in Deutschland produziert. Über die Jahrzehnte gab es immer wieder neue Interpret*innen für den Track. 2023 hat das Produzenten-Team aus Beatzarre und Djorkaeff, mit dem Nico Santos viele seiner erfolgreichen Hits geschrieben hat, eine zeitgemäße Interpretation vorgelegt. Die Kombination aus nostalgischem Ohrwurm und Nicos bekannter Pop-Stimme weckt nicht nur Sommergefühle, sondern macht „Like Ice in the Sunshine“ zum coolsten Anwärter für DEN generationsübergreifenden Sommerhit 2023. Die Zusammenarbeit mit Nico Santos wird in Kooperation mit UMG For Brands, der Brand Partnership von Universal Music umgesetzt.

Über Nico Santos

Mit über einer Milliarde globaler Streams ist Nico Santos einer der erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum. Seine Hits wie „Rooftop“, „Better“ zusammen mit Lena oder „Play With Fire“ sind regelmäßig auf Platz 1 der Radiocharts zu finden und auch live begeistert der Singer-Songwriter tausende Fans. Im Mai 2023 erscheint sein drittes Album „Ride“ bei Virgin Records / Universal Music.

Über die Eskimo Kampagne 2023

Unterstützt wird die neue 360° Eskimo Kampagne durch einen TV-Spot, in dem auch Nico Santos zu sehen und „Like Ice in the Sunshine“ zu hören sein wird: https://youtu.be/Vqs5scjQrBU. Dazu gibt es Radio-Spots, eine bundesweite Out Of Home Kampagne und zahlreiche digitale Umsetzungen in den sozialen Medien. Mehr zur „Like Ice in the Sunshine“ und der neuen Kampagne von Eskimo mit Nico Santos unter: www.eskimo.at/likeiceinthesunshine sowie auf Instagram und Facebook.

