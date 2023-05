Mahrer/Hungerländer: Am Staatsbürgerschaftsrecht darf nicht gerüttelt werden

Neuerlicher Versuch der Stadt die geltenden Regeln aufzuweichen – Völlige Verantwortungslosigkeit macht sich breit

Wien (OTS) - „Obwohl sich angesichts der Ausschreitungen in Favoriten einmal mehr die Integrationsversäumnisse in Wien drastisch manifestieren, wird seitens der Stadt wieder einmal das geltende Staatsbürgerschaftsrecht kritisiert. Klar ist: Am Staatsbürgerschaftsrecht darf nicht gerüttelt werden. Alles andere wäre unverantwortlich“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer angesichts der aktuellen Aussendung des Wiener Integrationsrats.



So fordere dieses Gremium, welches von Stadtrat Wiederkehr eingesetzt und initiiert wurde, wenig überraschend eine Aufweichung der bestehenden Bestimmungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft. Bereits im Herbst letzten Jahres habe die Wiener SPÖ im Zuge der sogenannten „Wiener Konferenz“ verlautbart, dass man sich dafür einsetze, die geltenden Regeln zu verändern.



„Gerade in der jetzigen Situation wäre es völlig leichtsinnig, die Anreize für die Erlangung der Staatsbürgerschaft zu forcieren“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer und weiter: "Auch hat die Stadt bis heute keine Ahnung, wie viele Personen die Staatsbürgerschaft eigentlich schon beantragen könnten und warum sie es dennoch nicht tun. Hier sollte zunächst Datensicherheit geschaffen werden."



Dies sei auch ein weiteres Beispiel dafür, dass die Wiener Stadtregierung an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiagiere. „Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft muss der Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses sein und nicht der Anfang. Das wertvolle Gut der Staatsbürgerschaft darf daher nicht durch immer niedrigere Schwellen entwertet werden. An diesen bewährten und sinnvollen Regeln darf nicht gerüttelt werden“, so Mahrer abschließend.

