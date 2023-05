535.663 Aufrufe bei BVB-Spiel: Ligaportal mit nächstem Live-Ticker-Rekord

Das denkwürdige Finale in der Deutschen Bundesliga bescherte dem Ligaportal einen neuen Höchstwert bei den Zugriffen.

Ich kann mich bei unseren hunderttausenden Fans nur von ganzem Herzen bedanken. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir mit nur einem einzigen Live-Ticker über eine halbe Million Aufrufe erzielen würden. Das ist in der Tat spektakulär und natürlich eine weitere Motivation für zukünftige Aufgaben. Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer Ligaportal

Graz/Sattledt (OTS) - Die hochdramatische Entscheidung um die deutsche Fußballmeisterschaft am vergangenen Wochenende trieb die Zugriffszahlen des Ligaportals in ungeahnte Höhen: Mit 535.663 Aufrufen verzeichnete der Live-Ticker vom Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 einen absoluten Rekord und spiegelte die Atmosphäre wider, die in den Stadien und vielen Wohnzimmern in Deutschland und Österreich herrschte. Tausende fieberten also live an ihren Smartphones mit – und während der BVB nur unentschieden spielte, holte sich Bayern München mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln doch noch den Titel. Auch das Match der Bayern generierte 400.000 Aufrufe.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, freut sich über den enormen Zuspruch bei den Partien: „Ich kann mich bei unseren hunderttausenden Fans nur von ganzem Herzen bedanken. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir mit nur einem einzigen Live-Ticker über eine halbe Million Aufrufe erzielen würden. Das ist in der Tat spektakulär und natürlich eine weitere Motivation für zukünftige Aufgaben.“

Das Ligaportal hat seine Wurzeln eigentlich in der Berichterstattung der unteren heimischen Klassen, wächst aber auch im internationalen Profibereich enorm, wie die aktuellen Zahlen zeigen. „Wir geben jeden Tag unser Bestes und werden das auch weiterhin tun“, so Arnitz.

Die außergewöhnlich hohe Anzahl an Zugriffen führte zeitweise zu einer Überlastung der Ligaportal-Ticker-Server, insbesondere in den Schlussminuten beider Partien. Bereits im Sommer wird die Fußballplattform ein neues Feature einführen, das die Community noch stärker an das Ligaportal binden wird. Arnitz: „Dieses Feature wird beträchtliche Server-Ressourcen in Anspruch nehmen, weshalb die gewonnenen Erkenntnisse des vergangenen Wochenendes von großem Wert für uns sind. Ich möchte mich daher herzlich bei allen Userinnen und Usern für ihre Treue bedanken.“

Alfred Brunner, Geschäftsführer der Sport-Unit der Styria Media Group, zu der das Ligaportal mehrheitlich gehört, jubelte am Wochenende mit: „Ich habe mich selbst im Ausland über die Ligaportal-App auf dem Laufenden gehalten. Diese halbe Million Aufrufe bei einem Spiel sind ein historischer Wert! Etwas, das bislang völlig undenkbar war. Daher große Gratulation an Dr. Thomas Arnitz und sein Team!“

Eine Woche vor dem deutschen Meisterschaftsfinale hatte erst das Match FC Augsburg gegen Borussia Dortmund mit 339.560 Aufrufen einen neuen Ligaportal-Rekord gebracht - diese Marke wurde nun innerhalb von nur sieben Tagen förmlich pulverisiert.

Mehr zum Ligaportal

ligaportal.at berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen hat Österreichs größtes Sportportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans getickert, wodurch Ligaportal zu den größten Live-Ticker-Portalen Europas gehört. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren. Gegründet wurde die Plattform im August 2007 von Dr. Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Mag. Michael Lattner. Die Styria Media Group ist Mehrheitseigentümer des Portals.

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lackner

Styria Media Group AG

Head of Corporate Communications & CSR-Management

Gadollaplatz 1 • 8010 Graz • Austria

philipp.lackner @ styria.com