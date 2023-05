Jugendliche nehmen vermehrt Nikotinbeutel – ein Problem auch für den Sport?

Wien (OTS) - Wie in den letzten Tagen vielfach publiziert, nimmt die Nikotinsucht in Österreich vor allem bei Jugendlichen wieder zu. Aber es ist nicht das Rauchen, sondern zumeist die "trockene" Variante mit gefährlichen Nikotinbeuteln, die besonders jungen Menschen nicht nur in ihrer Entwicklung eindeutig Schaden zufügt, sondern auch ein nachhaltiges Suchtverhalten auslösen kann. Dies ist viel zu wenig bekannt oder wird verharmlost.

Der Sport-Dachverband ASKÖ (ca. 4.400 Mitgliedsvereine mit etwa 1 Mio. Mitgliedschaften) setzt sich seit jeher für fairen Sport und ehrliche Sportler:innen ein, die ohne unerlaubte und/oder leistungssteigernde Mittel Sport betreiben. Prävention und die Förderung der Gesundheit ist zudem ganz besonders im Nachwuchssport im Sinne der Kinder und Jugendlichen wichtig. Trotz vieler sehr guter Initiativen (Österreichischer Fußball-Bund, Österreichische Gesundheitskasse, etc.) ist dieses schwierige Thema noch viel zu wenig bei den Sportvereinen, Trainer:innen, aber auch in den Schulen – bei Pädagog:innen und Eltern – angekommen.

Daher bemüht sich die ASKÖ um eine Unterstützung bzw. Information für Institutionen und alle Beteiligten, verbunden mit dem Appell an die Politik, endlich zu handeln. Es gilt auch oder gerade im Sport ein umfassendes Bewusstsein für die Bedeutung des Themas zu schärfen.

Aufgrund der Aktualität lädt die ASKÖ zu einer

Pressekonferenz am Dienstag, dem 6. Juni, von 10 bis 11 Uhr, in die Champions Sports Bar des Vienna Marriott Hotels (Parkring 12A, 1010 Wien).

Als Gesprächspartner stehen aktuell bereit:

Abg.z.NR a.D. Hermann Krist, Präsident des Sport-Dachverbandes ASKÖ

Dr. med.univ. Christiane Loinig-Velik, MSc, medizinische Leiterin des Olympia Zentrum Kärnten

Dr. Christoph Schmölzer, Zahnarzt und Ex-Ruder-Weltmeister

Weitere Experten (z.B. ÖFB) sind derzeit angefragt.

ORF Sport+ wird live berichten. Fragen an die Experten und die Expertin können bereits während der Sendung unter askoe@askoe.at eingebracht werden.

