Juraczka/Hungerländer: Karl Lueger ist und bleibt Teil der Geschichte Wiens

Höhen und Tiefen einer Person müssen im Kontext der Geschichte dargestellt werden - Geschichte darf Cancel Culture nicht zum Opfer fallen

Wien (OTS) - „Für die Wiener Volkspartei steht seit jeher fest: Ein adäquater Umgang mit der Erinnerungskultur in unserer Stadt ist unabdingbar. Erinnerungs- und Vergangenheitskultur bedeutet jedenfalls nicht einfach Orte umzubenennen oder Denkmäler schlichtweg zu verräumen. Geschichte darf auf keinen Fall der Cancel-Culture zum Opfer fallen“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka und Gemeinderätin Caroline Hungerländer in Zusammenhang mit dem Lueger-Denkmal.

In einer heutigen Pressekonferenz wurde nun der Siegerentwurf des Wettbewerbs zur permanenten künstlerischen Kontextualisierung des Lueger-Denkmals vorgestellt. So werde die Statue um 3,5 Grad geneigt, was die Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart verändern soll.

„Klar ist: Die Höhen und Tiefen einer Person müssen im Kontext der Geschichte dargestellt werden. Mit dem nun vorliegenden und heute präsentierten Entwurf wurde nun hoffentlich eine Lösung gefunden, die diesen Aspekten auch gerecht wird. Ein gereinigtes und ein – im Sinne der Kontextualisierung - adaptiertes Denkmal kann auch richtungsweisend für andere Denkmäler in der Stadt sein“, so die beiden abschließend.

