Zkrrsh-Bumm-Doing!

musik aktuell – neue musik in nö im Festivalfieber!

Tulln an der Donau (OTS) - So vielfältig wie die Musik unserer Zeit ist auch das Sommerprogramm von musik aktuell – neue musik in nö. Passend zum Saisonthema „Zkrrsh-Bumm-Doing!“, das die Perkussionistin Ingrid Oberkanins für musik aktuell 2023 kuratiert hat, geht es auf den Festivalbühnen Niederösterreichs im Sommer um Neue Musik aus den Genres World, Jazz, Folk und Klassik– Haupt-Sache Rhythmus!

Die Amadeus Music Awards Gewinner Shake Stew rund um Lukas Kranzelbinder grooven sich am 30. Juni beim 42. Internationalen Musikfest Waidhofen/Thaya mit coolen Jazz vibes auf den Sommer ein. Am 8. Juli laden Großmütterchen Hatz beim „Schrammel.Klang.Festival“ zum Tanz, wohingegen der Multiinstrumentalist Albin Paulus beim Festival „Offene Grenzen" in Retz die Wunderwelt seiner Maultrommel zelebriert.

Mamadou Diabate aus Burkina Faso und seine Percussion Mania werden die Festivalbühne in Lunz am See am 22. Juli bei den „wellenklaengen“ mit einem Feuerwerk aus virtuosem Balafonspiel und Percussion zum Beben bringen. Am 12. August rücken der Schauspieler Helmut Bohatsch und das Musiktrio LSZ (Hannes Löschel, Paul Skrepek, Martin Zrost) den komisch-skurrilen Texten des Dichter H. C. Artmann mit Virtuosität und Humor am „Hin & Weg“ Festival in Hörmanns bei Litschau zu Leibe. Alpha Trianguli starten am 26. August beim Festival „Jazz im Hof“ in St. Pölten eine Reise in die Unendlichkeit der Klänge und Rhythmen. Die vier Musiker bewegen sich dabei zwischen erdigen, kantigen Tönen, um energetisch-brodelnde Grooves und schwebenden, ruhigen Sound-Malereien, die vom Fernweh und dem Blick in den sternenklaren Nachthimmel erzählen...

Seit 1996 hat es sich der Verein Musikfabrik NÖ mit seiner Förderschiene „musik atuell – neue musik in nö“ zum Ziel gesetzt, die Musik unserer Zeit regional besser zu platzieren. In Kooperation mit regionalen Veranstalter:innen und gefördert von der Kulturabteilung des Landes NÖ finden in dieser Saison über 100 Konzerte und Workshops an rund 50 Orten in Niederösterreich statt. Das Saisonprogramm finden Sie auf unserer Webseite www.musikfabrik.at – ein musik aktuell Konzert ist sicher auch in Ihrer Nähe!

Programm-Tipps im Sommer:

Shake Stew: „Heat“

30. Juni 2023, 21:15 Uhr, Thayapark (Open air) beim 42. Internationalen Musikfest, Waidhofen/Thaya

https://www.folkclub.at/

Großmütterchen Hatz ‚tanzt‘

8. Juli 2023, 15:00 Uhr, Bühne Tanzboden – Schrammel.Klang.Festival, Hörmanns bei Litschau

https://schrammelklang.at/

Albin Paulus: „Unesco Beat – die Wunderwelt von Maultrommel & Co.“

8. Juli 2023, 11:00 Uhr, Nusswald-Kellergasse Platt (open air) - Festival "Offene Grenzen", Retz

https://www.festivalretz.at

Mamadou Diabate & Percussion Mania

22. Juli 2023, 20:30 Uhr, Seebühne – Festival „wellenklaenge“, Lunz am See

https://wellenklaenge.at/

Travel Diaries

22. Juli 2023, 20:00 Uhr, Seminarzentrum Motten – „Sommerakademie Motten“

https://www.sommerakademiemotten.at/

marina & the kats: „Different“

30. Juli 2023, 21:00 Uhr, Eröffnungskonzert der NÖ Jazzakademie, Schlosshotel Zeillern

https://musikfabrik.at/

PANTAU-X: CookingDrums & BlowingReeds = ExitingLife

4. August 2023, 20:30 Uhr, Erdball Herrnbaumgarten

http://www.umschaid.at/

Helmut Bohatsch feat. LSZ: „Den Hut auf oder es knallt!“

12. August 2023, 20:40 Uhr, Herrenseetheater - „Hin & Weg Festival“, Hörmanns bei Litschau

https://www.hinundweg.jetzt/ereignisse/den-hut-auf-oder-es-knallt/

Alpha Trianguli

26. August 2023, 19:30 Uhr, Stadtmuseum St. Pölten (open air) - Festival „Jazz im Hof“

https://www.barockfestival.at/jazz-im-hof

Saisonprogramm 23 von musik aktuell Infos zu allen "musik aktuell" Konzerten gibt's hier

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Interviewanfragen an:

MMag. Gottfried Zawichowski, E: office @ musikfabrik.at , T: 0664-110 61 42



Veranstaltungsprogramm inkl. Fotos:

Das Veranstaltungsprogramm finden Sie unter https://www.musikfabrik.at / Konzerte, sortiert nach Veranstaltungsort oder Datum. Das Bildmaterial kann zu jeder Veranstaltung in hoher Auflösung heruntergeladen werden.