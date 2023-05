Technikum Wien Academy freut sich über digitale Zwillinge

Wien (OTS) - Neues Praxisseminar führt in das Potenzial von „Digital Twins“ als Schlüsseltechnologie der Industrie 4.0 ein. Seminarteilnehmer*innen erwartet interaktives Lernerlebnis in der „Digitalen Miniaturfabrik“ der FH Technikum Wien.

Digital Twins, virtuelle Abbilder eines Systems oder Objekts aus der realen Welt, haben sich längst als unverzichtbares Instrument der Industrie 4.0 etabliert und spielen eine bedeutende Rolle bei der digitalen Transformation von Unternehmen. Mit ihrer Hilfe können bestehende Prozesse während des laufenden Betriebs transformiert werden. Beispiele sind das Testen, die Fernüberwachung, Echtzeitdatenanalysen, bessere Dokumentation sowie effizientes Prozessmonitoring.

Das neue Praxisseminar der Technikum Wien Academy „Industrial Digital Twin“ vermittelt Grundlagen und praktische Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie, um Optionen zur Problemlösung im eigenen Arbeits- bzw. Unternehmensumfeld aufzuzeigen. Das Seminar richtet sich gezielt an Führungskräfte im mittleren Management sowie an alle, die in produzierenden KMU und Konzernen mit Technologie-, Digitalisierungs- und Innovationsagenden betraut sind. Die Seminarteilnehmer*innen erhalten einen umfassenden Einblick in die Definitionen und Abgrenzungen, die Voraussetzungen und Potenziale von Digital Twins sowie verwandte Technologien wie Virtueller Inbetriebnahme oder Industrial IoT. Zudem erfahren sie, wie diese Technologien erfolgreich in bestehende Unternehmensstrukturen integriert werden können. Das Seminar bietet somit eine hervorragende Möglichkeit, Schnittstellenwissen aufzubauen und die Anwendungsmöglichkeiten von Digital Twins zu verstehen.

Lernerlebnis „Digitale Miniaturfabrik“

Ein besonderes Highlight des Seminars ist der Einsatz der Digitalen Miniaturfabrik. Diese innovative Plattform wurde gemeinsam vom wissenschaftlichen Personal und Studierenden der FH Technikum Wien entwickelt und ermöglicht eine greifbare, visuelle Darstellung komplexer Systeme, Prozesse und Schnittstellen. Sie bietet eine einzigartige und interaktive Lernerfahrung und ermöglicht eine hohe Flexibilität beim Testen verschiedener Szenarien. Die Digitale Miniaturfabrik wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen wie PTC, Sick, Wago, SIEMENS, B&R (Mitglied der ABB-Gruppe) und SMC ermöglicht und stellt somit eine perfekte Synthese aus Industriepraxis und akademischem Zugang dar.

Horst Orsolits, Kompetenzfeldleiter Virtual Technologies & Sensor Systems in der Fakultät Industrial Engineering an der FH Technikum Wien, ist Themenverantwortlicher und Trainer des Praxisseminars: „Wir freuen uns sehr, dass wir Technologie-, Innovations- und Prozessmanager*innen, Führungskräften und allen Interessierten einen fundierten Einstieg in das Thema Digital Twin anbieten können. Wir sind überzeugt, dass ein grundlegendes Verständnis von den Möglichkeiten, die Digitale Zwillinge bieten, gepaart mit der Fähigkeit, einen digitalen Zwilling zu erstellen und zu implementieren, für Unternehmen heute von entscheidender Bedeutung ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Factbox zum Praxisseminar

Industrial Digital Twin - Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten

Nächster Termin: 25. & 26. September 2023

Organisationsform: in Präsenz, 1200 Wien, Höchstädtplatz 6

Kosten in EUR: 1.080.- inkl. MwSt.

Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungsakademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie ist eine Marke der Technikum Wien GmbH, die ein 100%iges Tochterunternehmen der FH Technikum Wien ist.

Die Technikum Wien Academy bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College Programs für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt.

Oberstes Ziel der Technikum Wien Academy ist es, lebenslanges Lernen an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Damit leistet sie vor dem Hintergrund des immer rascheren Technologiewandels einen bedeutenden Beitrag für die Innovationskraft und Effizienz von Unternehmen, um den Technologie- und Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

