Czernohorszky/Gaál: Coole Zonen gehen in Pilotphase

Wien (OTS) - Die Klimakrise beschert uns auch hierzulande immer mehr Hitzetage mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke. Und wenn selbst die eigene Wohnung keinen ausreichenden Schutz mehr vor großer Hitze bietet, kann es speziell für vulnerable Gruppen gefährlich werden. Mit den Coolen Zonen schafft die Stadt Wien deshalb künftig die Möglichkeit, sich für einige Stunden in kühlen Innenräumen vor großer Sommerhitze zu schützen. Als Teil des Hitzeaktionsplans und des Grätzlerneuerungs-Programms WieNeu+ gehen die Coolen Zonen nun an zwei Standorten in die Pilotphase.

„Die Sommerhitze kann in der Stadt besonders belastend werden. Abkühlung im Alltag mitten im Grätzl bieten jetzt die Coolen Zonen, die im Rahmen des Grätzlerneuerungs-Programms WieNeu+ umgesetzt werden. Das Programm macht Grätzl klima- und zukunftsfit“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Speziell für vulnerable Menschen können die immer heißer werdenden Sommer gefährlich werden. Daher gilt es, sie vor hohen Temperaturen zu schützen. Im Hitzeaktionsplan haben wir dafür eine Reihe von Maßnahmen definiert, eine davon sind die Coolen Zonen. Wie auch unsere kühlen Wohnzimmer im Freien – die Parks und Grünräume – sind die Coolen Zonen frei zugänglich, bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und schützen vor großer Hitze.“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Der Klub+ des KWP in der Greisenecker Gasse ist hervorragend geeignet für eine Coole Zone. Zur Kühlung gibt es großartige Aufenthaltsqualität und ein interessantes Programm auch in den kühleren Jahreszeiten. Ich freue mich sehr über dieses neue Angebot in der Brigittenau!“, sagt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Christine Dubrava-Widholm.

Was ist eine Coole Zone?

Coole Zonen sind kühle Räume, in denen angenehme Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius herrschen. Die Räume sind kostenfrei zugänglich, ohne etwas konsumieren zu müssen. Die Coolen Zonen bieten:

Eine Ruhezone zum Entspannen mit Liegestühlen

Eine Zone für Austausch (Plausch, Spiele, Zeitschriften, ...)

Kalte Getränke

WLAN

Beratungsangebote, Informationsmaterial zu Hitzeschutz

WC

Standorte und Öffnungszeiten

Die ersten beiden Coolen Zonen befinden sich im WieNeu+ Gebiet „Grätzl 20+2“ in der Leopoldstadt und in der Brigittenau an folgenden Standorten:

Greiseneckergasse 5, 1200 Wien (Juni, Juli, August) – Trägereinrichtung Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Volkertplatz 13, 1020 Wien (Juli, August) – Trägereinrichtung Verein Piramidops - Frauentreff

Diese Coole Zone ist nur für Frauen zugänglich.





Die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 20 Uhr (auch samstags, sonntags und feiertags)

In Coolen Zonen gibt es Hausordnungen, die von Standort zu Standort – je nach örtlichen Gegebenheiten – variieren können.

In allen Räumen ist während der Öffnungszeiten eine Raumaufsicht anwesend. Während Stoßzeiten und an besonders heißen Tagen wird zusätzlich Personal vom Roten Kreuz zugezogen.

Pilotphase

Das Projekt Coole Zone wird im Rahmen des Hitzeaktionsplans der Stadt Wien und des Grätzlerneuerungs-Programms WieNeu+ gemeinsam mit der Urban Innovation Vienna und lokalen Partner*innen, dem Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser und dem Verein Piramidops speziell für vulnerable Menschen im Grätzl verwirklicht. Ziel ist es, ein engmaschiges Netzes an Coolen Zonen besonders in Gebieten mit einem ausgeprägten Hitzeinsel-Effekt zu schaffen. Die Evaluierung der Pilotphase dient zur Festlegung weiterer möglicher Gebiete sowie zur Definition von Qualitätsstandards, die sämtlichen weiteren Coolen Zonen zugrunde gelegt werden.

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Mobil: +43 676 8118 81084

Telefon: +43 1 4000 81853

pedram.seidi @ wien.gv.at