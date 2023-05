Einladung zum Pressegespräch: Grüne Mobilität – Wirkungsgrad und andere Mythen | 12. Juni 2023 | 11:00 Uhr

Geht es um den richtigen Weg zu grüner Mobilität, kursieren immer noch viele Fake News und Halbwahrheiten. Eine davon ist der Wirkungsgrad.

Wien (OTS) - Die meisten dieser gängigen Mythen können im Rahmen einer wissenschaftlichen Überprüfung rasch entkräftet werden, dennoch halten sie sich hartnäckig in der öffentlichen Diskussion. Dabei ist die ungeschönte Realität leider gar nicht so grün: E-Autos werden bei Voll-Elektrifizierung (auch) von teurem Atomstrom und schmutzigem Kohlestrom versorgt, wenn sie an Ladestationen Strom tanken. Im oft zitierten Effizienz­vergleich ist das nicht berücksichtigt. Wie wir global rasch zu einer klimaneutralen Mobilitätslösung kommen, erfahren Sie im Rahmen unseres Pressegesprächs.

Pressegespräch: Grüne Mobilität – Wirkungsgrad und andere Mythen

Ihre Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.tech. Helmut Eichlseder, TU-Graz

Em.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.tech. Georg Brasseur, TU-Graz

Thorsten Rixmann, OBRIST GROUP

MMag. Bernhard Wiesinger, ÖAMTC



Moderation:

Univ. Doz. Dr. Stephan Schwarzer, Geschäftsführer eFuel Alliance Österreich



Fotomotiv:

Die Obrist Group präsentiert im Rahmen des Pressegesprächs ein Prototypenfahrzeug mit einem HyperHybrid Powertrain. Das Fahrzeug produziert über einen Zero-Vibration-Generator mittels grünem Methanol Strom und ist somit klimaneutral bzw. sogar CO2-negativ.



Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.



Anmeldung an wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at



Datum: 12.06.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: ÖAMTC Erdberg

Baumgasse 129, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, E.W.S.COM

Mobil: 0676/6357399