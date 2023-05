Barbara Stöckl im Gespräch mit Bill, Hausleitner, Horowitz, Ungewitter und Egger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 1. Juni um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 1. Juni 2023, um 23.00 Uhr in ORF 2 Schauspielerin und Sängerin Maria Bill, Formel-1-Kommentator Ernst Hausleitner, Fotograf und Autor Michael Horowitz, Pastorin Mira Ungewitter sowie Schauspieler Fritz Egger zu Gast.

„Konzerte sind Lichtinseln, die meinem Glück das Leben retten – dafür liebe ich meinen Beruf“, sagt Maria Bill, die demnächst wieder auf der Bühne stehen wird. Die gebürtige Schweizerin, die sich 1978 in Wien niedergelassen hat, begeistert mit Édith-Piaf-Interpretationen ebenso wie mit ihrem großen Hit „I mecht landen“. Im Gespräch mit Barbara Stöckl spricht sie auch über ihre Schauspiel-Karriere, über ihre Ehe mit Ex-Mann Michael Schottenberg sowie über das Alleinsein und Älterwerden.

Ernst Hausleitner ist der „Mr. Formel 1“ des ORF. Sein Weg zum Sportreporter zeichnete sich schon früh an: Bereits als fünfjähriger Bub kommentierte er daheim vor dem Fernseher Fußballspiele, mit sieben Jahren war er bei seinem ersten Formel-1-Rennen live vor Ort in Spielberg. Originalaufnahmen von damals aus der Boxengasse nimmt er zum „Stöckl“-Gespräch mit, in dem er auch über die Motorsport-Begeisterung seines Sohnes spricht.

Auch aus Schauspieler Fritz Egger wäre einst fast ein Sportreporter geworden. Doch das Leben führte ihn dann doch zur Schauspielerei. In Fernsehserien wie „Der Bulle von Tölz“ oder „Der Bergdoktor“ spielte der Oberösterreicher ebenso wie auf großen und kleinen Theaterbühnen des Landes. 2019 revitalisierte er zusammen mit der dortigen Dorfgemeinschaft das Theater Meggenhofen, in dem er diesen Sommer mit Kleists „Der zerbrochene Krug“ zu sehen sein wird.

Fotograf Michael Horowitz und die rund 30 Jahre jüngere baptistische Pastorin Mira Ungewitter sind ein ungleiches Paar. Dennoch verbindet den bekennenden Agnostiker und die studierte Theologin mehr, als man denken könnte: Aus zahlreichen Gesprächen über die großen Fragen des Lebens und des Glaubens ist das Buch „Über Gott und die Welt“ entstanden. Bei Barbara Stöckl geben die beiden Einblicke in ihre Erkenntnisse.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at