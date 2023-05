Rock me Amadeus, ein neuer Meilenstein der vbw - presented by Casinos Austria

Erster Ausblick auf das Musical-Highlight bei der Pressekonferenz in Falcos Lieblingsdisco U4

Wien (OTS) - Am 7. Oktober werden die Augen vieler Theater- und Musicalfans weltweit auf Wien gerichtet sein – genauer gesagt, auf das Ronacher, das an diesem Samstagabend zum Schauplatz einer Weltpremiere werden wird. „Rock me Amadeus – Das Falco Musical“ ist die brandneue Produktion der Vereinigten Bühnen Wien, für die es wohl keinen passenderen Aufführungsort geben kann als die traditionsreiche Musical-Bühne im Herzen Wiens. Die Produktion und die Darsteller:innen wurden gestern auf einer Pressekonferenz in Falcos Lieblingsdisco, dem legendären U4, vorgestellt.

Als Produktionssponsor blickt Casinos Austria diesem Ereignis mit großer Freude und Stolz entgegen. Das Unternehmen steht im Unterhaltungssektor für „Best in Class“, ein Anspruch, der sich in dieser Musical-Premiere bestens wiederfindet. Die Produktion ist zudem ein Meilenstein im Rahmen der Partnerschaft mit den Vereinigten Bühnen Wien, die seit 2012 besteht – eine Partnerschaft, für die Engagement und Nachhaltigkeit mehr als bloße Worte sind.

Die Vorfreude auf dieses Kulturhighlight ist bei Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart schon jetzt groß: „Was eine gelungene Musicalproduktion ausmacht, weiß ich durch meine langjährige Verantwortlichkeit im Theaterbereich. Deswegen kann ich jetzt schon sagen: Mit ‚Rock me Amadeus‛ können wir uns auf einen großen Wurf freuen. Es macht mich dankbar und stolz, dass wir mit Casinos Austria als Produktionssponsor einen wesentlichen Beitrag zu dieser Weltpremiere leisten können und eine original österreichische, großartige Show in Falcos Heimatstadt Wien auf die Bühne bringen werden.

Als Unternehmen, in dem Tradition und Innovation immer Hand in Hand gehen, haben wir das Ziel, unseren Gästen auf dem Unterhaltungssektor etwas Besonderes zu bieten, Das verbindet uns mit einer Produktion wie dem neuen Falco Musical, es ist aber nicht unser einziger Anspruch: Mit unserer Philosophie „Playsponsible – gemeinsam Verantwortung leben“ verpflichten wir uns, in allen Bereichen ein guter Partner der Gesellschaft in Österreich zu sein. Und dazu gehört auch die Pflege einer langjährigen Sponsor-Partnerschaft wie jene mit den Vereinigten Bühnen Wien.“

Casinos Austria wird „Rock me Amadeus“ auch für seine Gäste im Casino erlebbar machen: Kommenden September wird es an jedem Mittwoch in allen zwölf Casinos als Tagespreise Tickets für die Vorpremiere des Musicals zu gewinnen geben. Als Monatspreis wartet sogar ein exklusives Musicalwochenende in Wien, das 2 Tickets für die Premiere, die Premierenfeier und ein Casino Package „Fortuna“ inkludiert.

Casinos Austria steht mit mehr als 55 Jahren Erfahrung für Faszination, Spannung und einzigartige Erlebnisse. Und damit für jene breite Palette an Emotionen, die auch die Besucher:innen des Musicals „Rock me Amadeus“ erleben werden.

„Best in Class“ im Bereich des Entertainment zu sein und Verantwortung in und für Österreich zu übernehmen sind für Casinos Austria seit 1968 innerer Antrieb und tiefste Überzeugung. Die zwölf österreichischen Casinos bringen mit ihrem verantwortungsvollen Erlebnisangebot einen Mehrwert in viele Regionen und tragen dadurch zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. All das mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Rock-me-Amadeus-presented-by-Casinos-Austria

