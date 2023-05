Qualitätsmanagementsystem der FH Kärnten mit Bestnoten bewertet

Villach (OTS) - Die Akkreditierungskommission von evalag hat in ihrer letzten Sitzung über das Audit des Qualitätsmanagements der Fachhochschule (FH) Kärnten entschieden und der Re-Zertifizierung „ohne Auflagen“ für weitere sieben Jahre stattgegeben. Die Gutachter*innengruppe mit Vertreter*innen aus Österreich, Deutschland und Schweiz hat die FH Kärnten in allen Prüfkriterien mit „sehr gut“ bewertet.

Im Fokus der Evaluierung standen die Leistungsfähigkeit der FH Kärnten in Bezug auf ihre Strategie und ihren Entwicklungsplan, die Qualitätssicherung für Studium & Lehre, Forschung & Entwicklung, Internationalisierung, Personal und Weiterbildung sowie die für eine Qualitäts(weiter)entwicklung notwendigen Informations- und Kommunikationssysteme.

Bestätigung für exzellentes Qualitätsmanagementsystem und engagierte Hochschulgemeinschaft

Die Gutachter*innen von evalag, Evaluierungsagentur für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung im Hochschul- und Wissenschaftsbereich, haben der FH Kärnten ein in allen Bereichen hoch entwickeltes Qualitätsmanagementsystem attestiert, das die Hochschule im Rahmen der Selbststeuerung bei der Zielerreichung unterstützt. Zudem konnten die Gutachter*innen feststellen, dass die strategischen Ziele der Hochschule mit ihrem Leitbild in Einklang stehen und dass der rollierende und stark partizipativ gestaltete Strategieentwicklungsprozess sehr gut und einwandfrei funktioniert. Besonders hervorgehoben wurden die gelebte Qualitätskultur und das deutliche Engagement der Hochschulangehörigen, das von einer starken Identifikation mit der Hochschule zeugt. Leiterin Qualitätsmanagement & Organisationsentwicklung, Eva Bstieler: „Die umfangreiche Einbindung der Hochschulangehörigen sowohl in Strategieprozesse als auch in Qualitätsfragen ist ein Leitmerkmal unserer Organisationskultur und wird als sinnstiftend und wertschätzend wahrgenommen.“

Geschäftsführer der FH Kärnten, Siegfried Spanz: „Wir freuen uns über die sehr positive Bewertung der FH Kärnten durch renommierte Gutachter*innen. Dies bestätigt den erfolgreichen Weg der FH Kärnten. Das hohe Engagement der Mitarbeiter*innen im wissenschaftlichen Bereich wie auch in der Verwaltung, die außerordentliche Qualität in Lehre und Forschung und die Standards in der Qualitätssicherung machen die FH Kärnten zu einer verlässlichen Partnerin für unsere Studierenden, für unsere Kooperationspartner und für die Gesellschaft. Neben unseren Kernbereichen in Lehre und Forschung werden wir künftig den Wissenstransfer in die Gesellschaft weiter verstärken und den Ausbau von Fort- und Weiterbildungen konsequent fortsetzen. “

Wesentlicher Bestandteil der Re-Zertifizierung ist die strategische Ausrichtung der FH Kärnten, der die umfassenden zentralen strategischen Entwicklungsvorhaben in Studium & Lehre, Forschung & Entwicklung, Internationalisierung, Personal und Weiterbildung und deren operative Umsetzung zum Inhalt hat. Vizerektorin für Lehre, Angelika Mitterbacher: „Die FH Kärnten gewährleistet mit ihrem Qualitätsmanagementsystem das Erreichen der definierten Qualifikationsziele und hohen Standards der Studiengänge.“

Mit ihren aktuell knapp 40 Bachelor- und Masterstudien sowie rund 20 akademischen Weiterbildungslehrgängen bietet die FH Kärnten durch qualitativ hochwertige und forschungsgeleitete Lehre ihren Studierenden zukunftsweisende Ausbildungen im Bereich Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales mit einer hohen Akzeptanz am Arbeitsmarkt. Rund 9.500 Absolvent*innen haben bisher ihr Studium an der FH Kärnten erfolgreich absolviert und sind regional, national und international tätig.

Das Qualitätsmanagement an der FH Kärnten wird durch ein umfassendes systemisches Regelwerk mit Prozessbeschreibungen, Richtlinien und Satzungen nicht nur täglich gelebt, sondern auch kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Re-Zertifizierung gilt bis zum März 2030.

Weitere Infos und Auditbericht unter: https://www.fh-kaernten.at/fachhochschule/qualitaetsmanagement

