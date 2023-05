„Am Schauplatz“-Reportage über vietnamesische Saisonarbeiter/innen, die in Oberösterreich Gemüse ernten

„Hilfe aus Vietnam“ am 1. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Bund Radieschen kostet im Supermarkt etwas mehr als einen Euro. Damit er frisch im Regal liegt, fangen Va Ry Kim Sa und seine Kolleginnen und Kollegen spätestens um sechs Uhr in der Früh mit der Ernte an. Sie arbeiten bei jeder Witterung, in manchen Wochen kommen sie auf 60 Stunden. Für den 32-jährigen Vietnamesen zahlt sich die harte Arbeit aber aus. „Hier bekomme ich mindestens 1.580 Euro im Monat, in Vietnam könnte ich nur 300 Euro verdienen“, erzählt er im „Am Schauplatz“-Interview. Und dass es für ihn nicht leicht sei, seine Familie in Vietnam für neun Monate zurückzulassen.

Für Gemüsebauer Ewald Mayr und seinen Sohn Daniel aus Pupping sind ihre vietnamesischen Erntehelfer/innen unverzichtbar. Sie machen mittlerweile 80 Prozent des Personals aus. „Wir haben keine Österreicher/innen gefunden, die hier am Feld arbeiten wollen“, erklärt Ewald Mayr. Und auch Mitarbeiter/innen aus Rumänien oder Polen seien immer schwerer zu bekommen, weil sie im benachbarten Deutschland mehr verdienen können. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Hilfe aus Vietnam“ – zu sehen am Donnerstag, dem 1. Juni 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – begleitet Beate Haselmayer Ewald und Daniel Mayr auf eine Reise ins vietnamesische Mekongdelta. Die beiden Bauern besuchen ihre Mitarbeiter und lernen neues Personal kennen.

