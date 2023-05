FPÖ-Wien: Petition gegen hohe Belastungen der Wiener Bevölkerung präsentiert

Wien (OTS/RK) - Die Wiener FPÖ hat heute, Mittwoch, anlässlich der anhaltenden Teuerungen zu einem Medientermin ins Rathaus geladen. Dabei stellte der nicht amtsführende Stadtrat und Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp gemeinsam mit Klubobmann Maximilian Krauss die „Petition gegen Kostenlawine der Ludwig-SPÖ“ vor.

Diese, so Nepp, sei notwendig, um ein Zeichen gegen die aktuelle Stadtregierung und besonders Bürgermeister Ludwig unter Druck zu setzen. Jede Wienerin bzw. jeder Wiener sei eingeladen, mit einer Unterschrift gegen die „rote Kostenlawine“ aufzutreten. Nepp sprach von einem „Schulterschluss mit der Wiener Bevölkerung“. „Wo rot regiert, wird abkassiert“, kritisierte der FPÖ-Chef. So hätten sich in den letzten Jahren Preise für Energie und Wohnen sowie Gebühren und Abgaben stetig erhöht, jedoch werde von der Stadt bei der Qualität überall eingespart. Nepp und Krauss nannten dabei Versäumnisse vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnen und Integration. Krauss: „Das schlechte Niveau wurde noch nach unten nivelliert.“ Laut Krauss gebe es in der Stadt einen „Personalmangel in der Pflege, in Kindergärten, Schulen und Spitälern“.

FP-Chef Nepp kündigte außerdem an, im Falle eines „blauen Bürgermeisters“ in Wien, sämtliche Gebührenerhöhungen „innerhalb der ersten 48 Stunden“ zurückzunehmen und auch eine Strompreisbremse einzuführen. Bürgermeister Ludwig werde spätestens bei der Wahl 2025 „einen Denkzettel erhalten“, so Nepp abschließend.

