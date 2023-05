Vana zum MeToo EP-Bericht: Sexuelle und psychologische Gewalt muss EU-weit effektiv bekämpft werden

EU-Institutionen brauchen strengere Sanktionen und schnellere Verfahren

Brüssel (OTS) - Heute diskutiert das Europaparlament den Bericht über sexuelle Belästigung in der EU und Bewertung von MeToo, der morgen abgestimmt wird.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, über die Fortschritte seit 2017, als die MeToo Bewegung weltweit Aufsehen erregt hat: „Obwohl Regierungen in einigen Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Bekämpfung von sexueller Gewalt ergriffen haben, gab es in anderen leider wenig bis keine Fortschritte. Wir fordern eine einheitliche, EU-weite, Definition von sexueller Gewalt und Belästigung, um die unterschiedlichen Regelungen anzugleichen und die Rechte der Opfer in den Mitgliedstaaten zu stärken. Wir fordern auch seit langem die Aufnahme geschlechtsspezifischer Gewalt in die Liste der EU Verbrechen und die Aufnahme von sexueller Belästigung als Straftatbestand!

„Leider gibt es auch im Europaparlament und in den anderen EU Institutionen erschreckend viele Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing, die immer noch zu wenig gemeldet werden, weil die Betroffenen aus Angst die bestehenden Kanäle nicht nutzen, allgemeines Misstrauen bezüglich dem Umgang mit Belästigungsfällen besteht und ein umfassendes System zur Meldung, Unterstützung und Betreuung der Betroffenen fehlt. Seit Jahren fordern wir als Abgeordnete eine Reihe von Maßnahmen, die aber unzureichend bis gar nicht implementiert wurden. Es muss mehr getan werden, um das Bewusstsein für die Meldeverfahren und die den Betroffenen zur Verfügung stehende Unterstützung zu verbessern. Jegliche Form von Belästigung muss zudem durch präventive, verpflichtende und regelmäßige Trainingseinheiten für alle Abgeordneten verhindert werden!“, fordert Vana. „Was es darüber hinaus braucht, ist ein EU-Institutionen übergreifendes Netzwerk vertraulicher Berater:innen und externer unabhängiger Vermittler:innen, die den Betroffenen mit Beratung und Unterstützung zur Seite stehen“ unterstreicht Vana abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Sophia Giovanett

Pressesprecherin Dr.in Monika Vana MEP

sophia.giovanett @ europarl.europa.eu