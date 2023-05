Veranstaltungstipp: Kotányi Grill Pop-up präsentiert Inspiration vom Rost beim MQ

Wien (OTS) - Grillen mitten in der Stadt: Beim Kotányi Grill Pop-up vor dem Haupteingang des Museumsquartiers (MQ) am 9. und 10. Juni 2023 können Grillbegeisterte entdecken, wie einfach, vielfältig und spannend die Zubereitung am heißen Rost mit besten Zutaten und wenig Equipment sein kann. Beim hippen Pop-up Container sorgen eine Chill-out Area und ein abwechslungsreiches Programm mit (TV-)Köchin Alexandra Palla für urbanes Grillflair und sommerliche BBQ Inspiration: Dabei können Besucher*innen über zwei Tage hinweg direkt verkosten und dabei die Kotányi Grillgewürzvielfalt und ihre einfachen Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen.

„ Österreich ist eine grillbegeisterte Nation und Grillen für immerhin 90 % der Österreicher*innen eine unverzichtbare Sommer-Tradition mit wachsender Experimentierfreude. Und das geht auch in der Stadt: Beim Kotányi Grill Pop-up wollen wir zeigen, wie Fleisch, Seafood oder Gemüse mit unseren Grill-Gewürzmischungen im Handumdrehen zu Grillerlebnissen werden “, so Dominik Mattes, Director Marketing & Innovation vom österreichischen Gewürzmarktführer Kotányi.

Ich grill, wie ich will

Grillen ist nämlich längst mehr als „nur“ Würstel & Co. – immerhin hat sich Gemüse neben klassischen Grillzutaten zur Nummer 1 am flexitarischen Rost entwickelt, ist Grillkäse von Österreichs Grilltellern nicht mehr wegzudenken und Abwechslung beim Würzen ein Muss. Genau diese Vielseitigkeit wollen die Wiener Köchin, Foodbloggerin und Autorin Alexandra Palla, das Profi-Grill-Team und geladene Foodblogger*innen wie Thomas Küchenblock, Rita Baeckt und die Nascherei zeigen.





Alle Infos zum Kotányi Grill Pop-up im Überblick finden Sie hier:

Wann: 9. & 10. Juni 2023, 12 bis 20 Uhr

Wo: Museumsquartier Wien (vor dem Haupteingang)

Sommerliche BBQ Inspiration mit urbanem Grillflair beim Kotányi Pop-up-Container am Platz vor dem MQ mit Chill-out Area, Grill-Kostproben, Gewinnspielen und abwechslungsreichem Programm mit (TV-)Köchin Alexandra Palla und heimischen Foodblogger*innen (15-18 Uhr). Der Eintritt ist frei!

