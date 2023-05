Mariahilf: Einladung zum „3. Jazz & Genusstag“ am 1.6.

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ organisiert mit Unterstützung des Bezirkes den „3. Mariahilfer Jazz & Genusstag“ am Donnerstag, 1. Juni, von 16.00 bis 19.00 Uhr, auf der Freifläche vor der Barnabitenkirche (6., Mariahilfer Straße/Barnabitengasse). Geboten wird ein packendes Musik-Programm mit dem Titel „Souljazz“. Das im In- und Ausland erfolgreiche Wiener Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ trägt bei diesem „Open-Air“-Konzert beschwingte sowie seelenvolle Jazz-Rhythmen vor. Die Formation unternimmt mit dem Publikum auf melodische Weise eine Reise in die Jazz-Metropolen New York, Chicago und New Orleans. Der Eintritt ist frei. Info: Telefon 0664/24 11 767 und E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

Falls Schlechtwetter herrscht, wird die Jazz-Veranstaltung auf Donnerstag, 15. Juni, verlegt. Bei Konzerten in aller Welt war die Zuhörerschaft von Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) begeistert. Komplettiert wird die Combo durch Joe Abentung (Bass) und Dusan Novakov (Schlagzeug). Musik-Fachleute lobten die letzte CD „Gimme The Groove“. Präsentation im Internet: www.michaelarabitsch.com.

