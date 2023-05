HEINEKEN® VERLÄNGERT das F1®-SPONSORING ALS GLOBALER PARTNER, ANGETRIEBEN DURCH DAS PHÄNOMALE WACHSTUM DES SPORTS

Amsterdam (ots/PRNewswire) - HEINEKEN® bleibt in der Pole-Position als globaler Partner der F1® und verlängerte sein globales Sponsoring um weitere fünf Jahre, was auf das phänomenale Wachstum des Sports bei einer breiteren Demografie von Fans zurückzuführen ist.

HEINEKEN® gibt bekannt, dass die globale Partnerschaft mit der Formel 1® um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert wurde, angetrieben durch das phänomenale Wachstum der Fangemeinde des Sports in jüngster Zeit

Die Ankündigung folgt auf die jüngsten Vereinbarungen zwischen Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing

F1®-Statistiken zeigen, dass die Gesamtzahl der Fans in den sozialen Netzwerken von 2021 bis heute um 23% nach oben geschossen ist

Das rasante Wachstum hat die Erweiterung der Partnerschaft mit HEINEKEN® vorangetrieben. Die niederländische Biermarke will diese neue Fangemeinde mit ihrer Botschaft des verantwortungsvollen Konsums ansprechen, und das weltweit beliebteste alkoholfreie Bier, HEINEKEN® 0,0

Die Erweiterung wird auch für mehr Unterhaltung für die Fans sorgen, da HEINEKEN® und die Formel 1® sich zusammentun, um auf und neben der Rennstrecke für spektakuläre Auftritte zu sorgen. Der niederländische Superstar-DJ & -Produzent Martin Garrix hat sich ebenfalls HEINEKEN® angeschlossen, um ab dem Grand Prix in Kanada für Unterhaltung bei den Rennen zu sorgen

Die ursprünglich 2016 unterzeichnete Partnerschaft wird sich erneut darauf konzentrieren, die wachsenden Generationen von Fans des Sports auf sinnvolle und kreative Weise anzusprechen, einen verantwortungsvollen Konsum zu fördern und erstklassige Unterhaltungsmomente zu bieten, um zu zeigen, dass F1®-Wochenenden so viel mehr sind als nur ein Rennen. Dazu gehört auch die Verpflichtung des niederländischen Superstar-DJs & -Produzenten Martin Garrix, der während der gesamten Saison eine Reihe von atemberaubenden Auftritten mit HEINEKEN® abliefern wird, beginnend mit dem Grand Prix in Kanada.

Die wachsende Popularität des Sports hat dazu geführt, dass die Gesamtzahl der Follower der Formel 1 in den sozialen Netzwerken seit 2021 um 23% auf insgesamt 60,6 Millionen explodiert ist, mit einem signifikanten Wachstum in Märkten wie den USA, die seit 2021 einen Anstieg von 42% verzeichneten.

Dieses unglaubliche Wachstum an vielfältigeren Fans, die sich für den Sport interessieren, hat HEINEKEN® dazu veranlasst, seine Partnerschaft mit der Formel 1® zu verlängern. Die niederländische Biermarke hat einen klaren Fokus darauf, diese neue Zielgruppe mit ihrer Botschaft für verantwortungsvollen Konsum anzusprechen, einschließlich des Starts ihrer neuen Gaming-Initiative Player 0.0, die gemeinsam mit dem HEINEKEN® 0.0-Botschafter Max Verstappen entwickelt wurde. Diese Kampagnen in Zusammenarbeit mit der Formel 1® werden sich weiterhin auf die Werbung für das weltweit beliebteste alkoholfreie Bier, HEINEKEN® 0.0, konzentrieren. Die perfekte Kombination für ein Rennwochenende.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel Eins, sagte: "Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Heineken im Jahr 2016 sind sie ein unglaublicher Partner, der sich auf die Bereitstellung von Weltklasse-Events für alle unsere Fans konzentriert hat, die das Beste aus Sport und Unterhaltung umfassen und zu einem wichtigen Bestandteil des Rennwochenendes geworden sind. Die Arbeit, die Heineken leistet, um verantwortungsvollen Alkoholkonsum zu fördern, ist für uns ebenso wichtig wie die Erlebnisse, die sie für unsere alten und neuen Fans schaffen, und wir freuen uns darauf, dies in dieser Saison und darüber hinaus noch zu verbessern."

Dolf van den Brink, Chief Executive Officer und Vorsitzender des Vorstands bei HEINEKEN®, sagte: "Die schnell wachsende, sich ständig verändernde Fangemeinde der F1® war einer der vielen Gründe, warum wir unsere Partnerschaft verlängert haben. Dies ist eine fantastische Gelegenheit für uns, weiterhin erstklassige Fan-Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig unsere Botschaften zum verantwortungsvollen Konsum an ein zunehmend engagiertes und relevantes Publikum weiterzugeben. Mit dem HEINEKEN® Silver Las Vegas-Rennen, das später in diesem Jahr ein Highlight sein wird, wird 2023 die aufregendste Saison bisher sein!"

Angesichts des kometenhaften Anstiegs der Popularität der F1® wird Heineken® Erlebnisse schaffen, die die Erwartungen der Fans erfüllen, die Fans auf der ganzen Welt unterhalten und zeigen, dass die F1® "mehr als nur ein Rennen" ist. Es ist ein 72-stündiges Spektakel voller Energie und einzigartiger Atmosphäre, das in einigen der größten Städte der Welt stattfindet.

Der weltberühmte DJ und Produzent Martin Garrix sagte: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit HEINEKEN®, um bei einigen der mit Spannung erwarteten Rennen der Saison zu feiern. Die Energie und die Atmosphäre auf der Strecke sind unübertroffen, und ich kann es kaum erwarten, für Rennfans auf der ganzen Welt aufzutreten!"

Bram Westenbrink, Global Head of HEINEKEN® Brand, sagte: "Nach unseren jüngsten Vereinbarungen mit Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing freuen wir uns sehr, die Verlängerung unserer langjährigen Partnerschaft mit der Formel 1 bekannt geben zu können. Mit diesen Abschlüssen setzen wir unsere Strategie fort, die Nummer eins zu sein, wenn es darum geht, Sportfans auf der ganzen Welt zu begeistern und zu unterhalten und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Konsum zu fördern. In Verbindung mit der Verpflichtung des globalen DJ- und Produzenten-Superstars Martin Garrix für einige der größten Rennen im Kalender ist das für uns der perfekte Weg, um an den Rennwochenenden für unvergessliche Momente zu sorgen."

Seit dem Einstieg in die Welt des Motorsports im Jahr 2016 setzt sich Heineken® für einen echten Wandel in der Einstellung zum Alkohol am Steuer ein und hat im Mai 2022 seine Kampagne "When You Drive, Never Drink" neu aufgelegt. Heineken® wird seine innovativen Marketingkampagnen mit der F1® fortsetzen und demnächst die Kampagne "When You Drive, Never Drink" für das Jahr 2023 entwickeln. Darüber hinaus hat sich Heineken® dazu verpflichtet, mehr als 10 % des gesamten Medienbudgets in die Unterstützung dieser Programme zu investieren.

