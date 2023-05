PALFINGER: Aufsichtsrat bestellt Alexander Susanek zum neuen COO

Bergheim, Österreich am 31. Mai 2023 (OTS) - Der ehemalige Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH in Steyr und bisherige Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group übernimmt per 1. Juli 2023 im Vorstandsteam der PALFINGER AG die Agenden des COO und verantwortet damit wesentlich den laufenden Transformationsprozess.

„Mit Alexander Susanek als COO sichern wir die Transformation von PALFINGER zu einem global führenden Technologieunternehmen langfristig und nachhaltig ab“ , freut sich Hubert Palfinger, Aufsichtsratsvorsitzender der PALFINGER AG. Vor allem die eingehende Erfahrung in unterschiedlichen operativen Bereichen und Schlüsselpositionen sowohl bei MAN Trucks wie auch bei der BMW Group, machen den gebürtigen Münchner zur idealen Besetzung für die Position, betont Palfinger. Unter anderem war Susanek innerhalb der Organisation des deutschen Automobilkonzerns für den Prototypenbau PKW in München sowie das weltweit größte Motorenwerk der BMW Group im oberösterreichischen Steyr verantwortlich.



Mit dem Wechsel in den Vorstand von PALFINGER folgt Susanek auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht weiter verlängert hat. In enger Zusammenarbeit mit CEO Andreas Klauser und CFO Felix Strohbichler wird Alexander Susanek die konsequente Umsetzung der Strategie 2030 vorantreiben. „Mit der Vision und Strategie 2030 hat PALFINGER eine ambitionierte Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft formuliert. Ich freue mich auf die Möglichkeit, zusammen mit meinen Vorstandskollegen die Transformation und das Wachstum von PALFINGER proaktiv voranzutreiben. Gemeinsam mit dem gesamten PALFINGER Team werden wir unsere Weltmarktführerschaft weiter ausbauen“ , so Susanek.



Susanek studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurswesen an der TU München und promovierte anschließend an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Fach Betriebswirtschaft. Er startete seine Karriere 2005 bei MAN TRUCK & BUS. Nach verschiedenen Fach- und Führungspositionen leitete er dort von 2011 bis 2014 als General Manager das Montagewerk für schwere LKW im polnischen Niepolomice.



2014 wechselte er zur BMW Group. Nach Stationen als Leiter des Prototypenbaus PKW in München und Montageleiter im Werk Regensburg übernahm er 2020 als Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH die Leitung des weltweit größten Motorenwerks der BMW Group in Steyr. Seit November 2022 war er für die weltweite Antriebsproduktion bei BMW verantwortlich. Alexander Susanek ist verheiratet und Vater von drei Kindern.



„Alexander Susanek kennt aus eigener Erfahrung die vielfältigen Herausforderungen die mit einem Transformationsprozess einhergehen. Er hat den Wandel der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung maßgeblich und proaktiv mitgestaltet“ , betont Hubert Palfinger. „Diese Kompetenz und Erfahrung für PALFINGER gewonnen zu haben, ist für den Aufsichtsrat und das Unternehmen ein großer Gewinn. Ich freue mich, ihn als COO im Vorstand der PALFINGER AG zu begrüßen“ , so Palfinger.



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,23 Mrd. EUR.

