Generali mit neuer Leiterin in der Krankenversicherung

Andrea Hutter verantwortet ab Juni 2023 die Krankenversicherung der Generali

Wien (OTS) - Bei der Generali findet ein Wechsel an der Spitze der Abteilung Krankenversicherung statt: Andrea Hutter (44) übernimmt diese Funktion von Hemma Massera (61), die in den Ruhestand wechselt.

Andrea Hutter studierte Rechtswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität Linz und sammelte davor erste Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen bei der Commerzbank in München. Ihre berufliche Laufbahn bei der Generali startete sie nach dem Gerichtspraktikum 2008 in der Abteilung Lebensversicherung, wo sie unter anderem den Bereich Lebensversicherung-Recht aufbaute und etablierte. 2021 wechselte die Juristin zur Europ Assistance Österreich, ein Service- und Dienstleistungsunternehmen der internationalen Generali Group, wo sie bis zuletzt erfolgreich die strategische Organisationsentwicklung und den Bereich Human Resources weiterentwickelte. Zusätzlich wirkte sie an mehreren strategischen Projekten der Generali Versicherung mit.

Hemma Massera leitete seit 2017 die Abteilung Krankenversicherung. Sie kam 2008 als eine der führenden Expertinnen im Bereich der Betrieblichen Vorsorge zur Generali, um den Aufbau und die Leitung der damaligen Abteilung Betriebliche Personenversicherung zu übernehmen. Zuvor war die Juristin für die Allianz und die GHI-Pensionskasse tätig, hatte in der Geschäftsführung des Versicherungsmaklers GrECo die Verantwortung für die Sparte Personenvorsorge inne und nahm auch bei der Gerling-Gruppe unterschiedliche Führungs- und Entwicklungsaufgaben wahr.

Martin Sturzlbaum, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali Versicherung, sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir diese Position mit einer erfahrenen Kollegin aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Die Bedeutung der privaten wie betrieblichen Krankenversicherung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen und die österreichische Versicherungswirtschaft trägt zum Erhalt und zur Finanzierung von öffentlichen und privaten Spitälern durch Vergütungen von Sonderklassegebühren, Arzt- und Operationskosten maßgeblich bei. Andrea Hutter wird mit ihrem engagierten Team die durch Digitalisierungen und Innovationen geprägte Weiterentwicklung in der Gesundheitsvorsorge vorantreiben, um auch in Zukunft maßgeschneiderte Versicherungslösungen und individuelle Beratung anbieten zu können.“

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



