10 Jahre SalzburgMilch – 90 Jahre Tradition und Erfahrung

Salzburg (OTS) - Was in den 1930ern als Milchhof Salzburg begann, ist seit 10 Jahren unter der Marke SalzburgMilch bekannt und beliebt. Zum zehnjährigen Markenjubiläum blickt SalzburgMilch Geschäftsführer Andreas Gasteiger auf eine sehr erfolgreiche Geschichte des Unternehmens zurück.



Über 90 Jahre Erfahrung und Generationen von Menschen, die der SalzburgMilch vertrauen und ihre Produkte sowie die Arbeit der Bauernfamilien schätzen, haben das Unternehmen zum drittgrößten Molkereibetrieb Österreichs gemacht. Das Jahr 2013 war dabei ein ganz besonderes in der Unternehmensgeschichte des größten Milchverarbeiters im Bundesland Salzburg: Auf die erfolgreiche Fusion mit der Spezialitäten-Käserei Käsehof folgte die Umfirmierung auf SalzburgMilch GmbH mit gleichzeitigem Neustart des Markengeschäfts. „Die Marke SalzburgMilch wurde rasch zu einem Begriff in unserer Region und schnell konnten wir uns auch damit österreichweit und sogar über die Grenzen hinweg etablieren“ , erinnert sich Geschäftsführer Andreas Gasteiger gerne an den Start der Marke.

Seither hat sich sehr viel erfolgreich weiterentwickelt. Gasteiger berichtet erfreut: „Mit unserem großartigen Team haben wir Unglaubliches geleistet, enorm viel erreicht und sind voller Zukunftspläne. Wir haben uns eine einzigartige Premium-Position am Markt erarbeitet auf Basis unserer heute noch immer einzigartigen Tiergesundheitsinitiative und setzten in Nachhaltigkeitsfragen neue Maßstäbe. Heute wird die Marke SalzburgMilch untrennbar mit gehaltvollem, unverfälschtem Genuss in Premium Qualität verbunden." Der Umsatz des Unternehmens wurde von 172 auf 300 Mio. gesteigert und heute ist die SalzburgMilch stolz auf ein Team von beinahe 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders erfreulich ist es dabei, dass die Premium Milchmacher seit Jahren bei Umfragen immer in den Top-5 der besten Arbeitgebern in der Region gereiht werden.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor der SalzburgMilch ist auch die neu aufgestellte Eigentümerstruktur aus 100% österreichischen Milchbauern und Milchbäuerinnen sowie einem wertschätzenden Miteinander der SalzburgMilch und der rund 2.400 Bauernfamilien.

„Dass wir in den vergangenen Jahren immer im Spitzenfeld bei den Milchauszahlungspreisen für die Bauern lagen und gleichzeitig zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche zählten, zeigt die wirtschaftliche Kraft der SalzburgMilch“ , freut sich Andreas Gasteiger und möchte sich bei allen bedanken, die dafür verantwortlich sind: „Zum 10-Jahres-Jubiläum der SalzburgMilch danke ich allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und unseren Bauernfamilien für ihren unermüdlichen Einsatz und unseren Handelspartnern für die gute Kooperation. Mein ganz besonderer Dank gilt jedoch den vielen Konsumentinnen und Konsumenten der SalzburgMilch, die uns mit einer unfassbaren Treue seit vielen Jahren begleiten und dadurch maßgeblich am Erfolg beteiligt sind und für eine gesicherte Zukunft der Landwirtschaft und der Veredelung zu Premiumprodukten in der Region sorgen.“

